Fã entrega emoção de Sandy e Lucas Lima no Altas Horas: 'Não foi para fazer show'

Fã que esteve no Altas Horas, Pedro Gama contou à CARAS Brasil os bastidores do programa com Sandy e Lucas Lima

Sandy (40) e Lucas Lima (40) se tornaram assunto ao surgirem juntos na gravação do Altas Horas após anunciar o fim do casamento. Em entrevista à CARAS Brasil, o especialista em e-commerce Pedro Gama (35), que estava na plateia, conta bastidores do programa que vai ao ar neste sábado, 30, e entrega emoção do ex-casal.

De acordo com Gama, Sandy e Lucas Lima interagiram normalmente durante toda a gravação, apesar de se emocionarem em alguns momentos . "Lucas costuma ser mais emotivo mesmo e dessa vez não foi diferente. Sandy também se emocionou em alguns momentos, porém mais comedida e centrada."

Durante o programa, o ex-casal cantou o dueto Areia, que emocionou bastante a plateia —composta por muitos fãs da cantora e do músico. "Mas os dois foram absurdamente profissionais, como sempre. Cantaram normalmente, mas emocionados", garante o espectador.

Gama explica que o programa estava agendado há cerca de 15 dias para ser gravado, "não foi para fazer um show sobre o divórcio. Como havia sido divulgado um dia antes do programa, acabaram falando a respeito". A edição do Altas Horas foi gravada na terça-feira, 26, um dia após o anúncio do fim do casamento de 15 anos.

Além de Sandy e Lucas Lima, o programa também contou com convidados como a banda Roupa Nova e os cantores Thiaguinho (40), Vitor Kley (29) e Xororó (65), pai de Sandy e Junior Lima (39). O sertanejo cantou o dueto Meu Disfarce ao lado da filha, canção do projeto Nós, Voz, Eles Vol. 1.

Segundo o espectador, Xororó esteve contido e não interferiu em nenhum momento, assim como toda sua família. Além disso, a plateia também se manteve bastante respeitosa com o momento do ex-casal. "A produção solicitou que não fizessem uso de celulares na gravação do programa e todos sem exceção respeitaram."

CONFIRA IMAGENS DO PROGRAMA ALTAS HORAS COM SANDY E LUCAS LIMA: