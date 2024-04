Saiba quanto Viih Tube gastou com show inédito no aniversário da filha

Viih Tube terá show exclusivo da Galinha Pintadinha no primeiro aniversário de Lua, sua filha; saiba mais detalhes dos bastidores da apresentação

Viih Tube (23) e Eliezer (34) organizaram um verdadeiro festival para o primeiro ano de sua filha, Lua. O evento começou nesta sexta-feira, 12, e deve continuar até domingo, 14, e trouxe diversos shows infantis para os convidados se divertirem —dentre eles, uma apresentação inédita do projeto Galinha Pintadinha.

De acordo com a assessoria do projeto, o show, que acontece neste sábado, 13, contará com uma equipe de 15 pessoas distribuídas entre elenco, direção artística, produção, produção executiva, técnicos e redes sociais. A pedido de Viih Tube, a atração se apresentará por 30 minutos.

"Por conta desse detalhe, armamos uma estratégia para montar e desmontar o show em média em três minutos. Nossa equipe estará no local apenas durante o show, a pedido da Vitoria, para evitarmos tumultos. Nós aguardaremos no próprio resort em um espaço adaptado para ser o camarim."

A equipe da Galinha Pintadinha ainda informou que Viih Tube entrou em contato para a realização do show através do Instagram. Após uma negociação detalhada com o setor de eventos, foi estabelecido uma condição de parceria com divulgação nas redes e, por isso, o show não teve custos para a influenciadora.

Além disso, a apresentação foi completamente adaptada para o aniversário de Lua. Intitulado Top 10 da Galinha Pintadinha, o show teve seu roteiro original criado entre outubro de 2023 e abril de 2024, e agora ganha uma nova forma para a festa. A apresentação original será disponibilizada para os fãs do projeto ainda no mês de abril.

"Fora o show, os nossos licenciados presentearam Viih Tube e os convidados com um kit de produtos da marca, que será distribuído seguindo as diretrizes da Vitória. Os produtos vão de higiene, editorial, papelaria até brinquedos", completa a equipe, em entrevista à CARAS Brasil.

Além do show da Galinha Pintadinha, a festa contará com outras atrações como Bolofofos, Turma do Luccas Neto, Galinha Pintadinha, Mundo Bita, Larissa Manoela e Manu Bahtidão. O evento acontece no resort Tauá Atibaia, localizado no interior de São Paulo.

CONFIRA CLIQUES DO ANIVERSÁRIO DE LUA, PRIMEIRA FILHA DE VIIH TUBE E ELIEZER: