Saiba quanto custou a festa da Lua, filha de Viih Tube e Eliezer

Festa da Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, vai ter cara de festival. Serão 3 dias de programação e shows para os convidados. Saiba quanto custou

Lua di Felice completou o seu primeiro aninho nesta terça-feira, 9, mas a festa mesmo está marcada para acontecer nos dias 12, 13 e 14 de abril em Atibaia, interior de São Paulo. Viih Tube (23) e Eliezer Netto (34) abriram o bolso e excluíram a palavra 'economizar' do dicionário do casal para a comemoração. A CARAS Brasil apurou com diferentes fontes do mercado e conta quanto custa fazer uma festa como a da pequena.

Com a promessa de ser um "festival" para crianças, o aniversário vai acontecer no luxuoso resort Tauá Atibaia. Cada convidado terá direito a um quarto com TV, Wi-Fi e ar-condicionado. O local é all inclusive, mas a diária pode ser salgada para famílias grandes. Uma suíte para casal e duas crianças custa a partir de R$ 1.888 e pode chegar a R$ 2.416, dependendo do dia da reserva, campanhas promocionais e demanda.

Para fechar o local e garantir todos os quartos necessários para receber cerca de 400 convidados, a ex-BBB teve que desembolsar o equivalente a R$ 2,2 milhões. O valor contempla as três diárias e tem como referência reservas que podem ser feitas nesta semana para hospedagens a partir da semana que vem, quando o local não terá mais o evento.

Os convidados da Lua receberam convites luxuosos e brinquedos da loja virtual BabyTube, marca que o casal fundou há alguns meses. Com o tema "No Mundo da Lua", a mensagem é destacada em uma tela dentro de uma caixa personalizada que mostra um filme ao ser aberta. Na mensagem em vídeo, Eliezer e Viih Tube surgem procurando a filha em um jardim encantado. Só com os convites eles tiveram que gastar R$ 160 mil.

Para o line-up, os pais da bebê famosa também não economizaram. Eles contrataram shows infantis como Bolofofos, Turma do Luccas Neto, Galinha Pintadinha, Mundo Bita e Larissa Manoela. Para os adultos, um show de ninguém menos que Manu Bahtidão.

Em consulta com fontes do mercado musical, descobrimos que um show da Galinha Pintadinha pode custar R$ 70 mil. Dependendo do tipo de espetáculo, o valor pode sofrer alterações para mais ou para menos. Em alta no cenário sertanejo, Manu Bahtidão costuma cobra cachê a partir de R$ 190 mil. Alguns shows especiais, a artista pode receber quase o dobro.

Além das atrações musicais, os convidados, a maioria filhos de famosos e influenciadores, vão curtir uma programação repleta de interatividade. Um almoço com o Chapeleiro Maluco, Dia do Cabelo Maluco, recreação na piscina, oficina de pintura, escultura de balões e até sessão de tatuagem estão previstas.

O casal anunciou que os presentes da filha serão doados. No entanto, eles pretendem abrir os mimos com a menina para provocar uma memória especial. Procurado pela CARAS Brasil, Eliezer comenta que o casal pensou nos convites.

"A ideia do convite como um todo foi de nós dois juntos. A ideia do vídeo em si [roteiro, roupas, locação] foi da Viih. A expectativa está enorme porque a Lua já está entendendo muita coisa, já está andando, interagindo muito e ela gosta de festa, de bagunça, barulho. Acho que ela vai amar principalmente na hora do Bolofofo que ela ama", conta ele. "Eu acho que quando ela ver tudo, ela vai pensar: 'Meu Deus, meus pais não batem bem'. [Risos] Mas tenho certeza que ela vai se sentir amada e cuidada, e é isso que queremos", completa.

O valor estimado para a festa ultrapassa R$ 3 milhões. Questionamos o ex-BBB sobre o valor, mas não obtivemos retorno.