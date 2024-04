De Viih Tube a Claudia Raia: Confira mães famosas que têm filhos na vida artística

A CARAS Brasil lista filhos de famosas que estão no mundo artístico. Saiba quem são e o que eles fazem

A maternidade é um tema cada vez mais discutido nas redes sociais. Famosas que se destacam na mídia aproveitam o engajamento e criam perfis para seus herdeiros antes mesmo do nascimento, como é o caso de Viih Tube (23). Outras estrelas são mais discretas quando o assunto é incluir os filhos no mundo artístico. Claudia Raia (57), por exemplo, é a favor do livre arbítrio. No entanto, nem sempre isso é possível, já que as crianças já nascem sendo observadas por milhares de pessoas.

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz de Tarsila, A Brasileira, conta que Luca (1), fruto do seu casamento com o ator e diretor Jarbas Homem de Mello (54), deve seguir o próprio caminho. "Quero que ele se sinta livre para escolher o que quiser em todos os âmbitos da vida dele. A gente gosta de instigar o lado mais artístico e lúdico, mas porque achamos importante para o desenvolvimento dele. Não fazemos isso com a pretensão de que assim ele siga carreira artística."

Cláudia também é mãe de Enzo Celulari (26) e Sophia Raia (21). O primogênito da atriz optou por seguir carreira de influenciador digital e atualmente acumula mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Ele também atua como empresário.

A ex-BBB Viih Tube, que atulamente soma mais de 31 milhões de seguidores na platafomra de fotos, é mãe de Lua (1). A bebê, que nesta terça-feira, 9, faz seu primeiro ano de vida, ganhou um perfil antes mesmo de chegar ao mundo. Hoje ela soma mais de 2,6 milhões de fãs e fatura alto com publicidade.

Outra famosa que também tem filho no meio artístico é Maíra Cardi. Sophia, (5), filha da life-coach, é seguida por mais de 1,2 milhões de pessoas.

Enrico, herdeiro de Karina Bacchi, também é uma figura pública. O menino conta com um perfil acompanhado por mais de 3 milhões de fãs. A campeã de A Fazenda 2é a responsável por administrar a conta.