Quem Viih Tube convidou para o aniversário de sua filha? Veja lista

Viih Tube e Eliezer se tornaram assunto após Giovanna Ewbank reagir ao convite luxuoso da festa de aniversário de Lua; saiba quem mais foi convidado

Viih Tube (23) e Eliezer (34) surpreenderam famosos com o convite do aniversário de um ano de sua filha, a pequena Lua. A festa acontecerá entre os dias 12 e 14 de abril e conta com um verdadeiro time de celebridades na lista de convidados. Saiba mais a seguir.

Uma das famosas que mais chamou atenção na web foi a apresentadora Giovanna Ewbank (37). Ela usou seu perfil do Instagram para mostrar sua reação quando abrisse o convite, que consistia em uma caixa encantada e, segundo informações do Gshow, teria custado R$ 2 mil por unidade.

A grande maioria dos convidados para a festa são famosos que também são pais e mães. Nomes como Pocah (29), Cíntia Dicker (37), Pedro Scooby (35), Mileide Mihaile (34), Julio Rocha (44), Romana Novais (33), Alok (32), Tays Reis (29), Biel (27), Tatá Werneck (40) e Rafael Vitti (28) e seus filhos estão entre os convidados.

A festa recebeu o nome de No Mundo da Lua, e conta com cerca de 400 convidados —sendo aproximadamente 80 crianças e suas famílias. Em seu perfil do Instagram, Eliezer explicou que o convite era um mimo para as crianças.

"Fizemos um pouco diferente. Os convites fizemos para as crianças porque a festa é para elas 'real'. Os adultos vão ter que voltar a ser crianças por uma noite pelo menos", disse o influenciador digital. A caixa encantada contava com itens de papelaria, fantoche, bichinho de pelúcia, mordedor, chocalho e outros brinquedos.

A festa terá três dias de duração, e deve acontecer em 12, 13 e 14 de abril. Os dias contarão com atrações para os pequenos, dentre eles, shows de Larissa Manoela (23), Luccas Neto (32) e do grupo infantil Galinha Pintadinha.

CONFIRA VÍDEO DE VIIH TUBE E ELIEZER MOSTRANDO O CONVITE PARA O ANIVERSÁRIO DE LUA: