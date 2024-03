Viih Tube mostra 'line-up' das atrações da festa da Lua di Felice

Viih Tube ainda compartilhou os detalhes do convite do aniversário de um ano da filha, fruto do relacionamento com o ex-BBB, Eliezer

Viih Tube e Eliezer compartilharam novos detalhes do convite de aniversário de 1 ano da filha, Lua di Felice, nesta sexta-feira, 15. Além da programação dos três dias da festa luxuosa que acontecerá em um resort.

O casal de influenciadores já impressionou os convidados em primeira mão com o convite para a celebração, que veio em formato de caixa. "A ideia do convite era mandar só pra as crianças. Foi especialmente para os mini convidados da nossa pequena", contou Eliezer. Na caixa, vieram vários brindes da marca Baby Tube para os pequenos.

Os ex-BBBs também contaram a programação da festa: o tema do primeiro dia, 12 de abril, será "Chá Maluco da Alice no País das Maravilhas". "Porque todo mundo tem que ir com o cabelo maluco, até os pais", avisou Viih.

Já no dia 13, que é o dia oficial do aniversario da pequena, conta com a festa principal, que tem como tema "Floresta Encantada da Lua". Vários famosos que são sucesso entre as crianças farão apresentações: Larissa Manoela, Mundo Bita, Turma do Lucas Neto e Galinha Pintadinha estão confirmados e o traje é "fantasia do seu animal preferido". O último dia das comemorações, 14 de abril, será um "Café da Manhã com as Princesas" e o traje é pijama.

