Filha de Viih Tube fica encantada com seu convite de aniversário: ‘Nem pisca’

Viih Tube e Eliezer impressionam ao mostrar a reação da filha ao convite de aniversário luxuoso para seu festão de um ano

Nesta sexta-feira, 15, Viih Tube encantou os seguidores ao mostrar a reação da filha, Lua di Felice, abrindo o convite de aniversário para sua festinha. A influenciadora digital e seu marido, Eliezer, têm se dedicado nos últimos meses para planejar um grande evento para comemorar o primeiro ano de vida da herdeira e o convite já entrega detalhes do festão.

Em seu perfil oficial no Instagram, Viih contou que encomendou uma das caixas personalizadas especialmente para a herdeira. Logo de início, ela mostrou que o caixote felpudo conta com uma placa com o nome de cada uma das crianças convidadas. Além disso, explicou que o convite foi totalmente planejado para os pequenos.

Quando a bebê abriu a caixa com a ajuda dos pais, ficou completamente encantada com uma a transmissão de um vídeo em que ela mesma aparece brincando. Além disso, o convite também tocava uma música feita exclusivamente para o evento da 'Baby Tube', que tem como tema 'Mundo da Lua', Por isso, ela ficou vidrada e não parava de admirar a tela acesa.

Dentro da caixa, a bebê ainda encontrou uma naninha e um mordedor, que são frutos da linha de produtos infantis da marca dos pais. Inclusive, Viih e Eliezer também ficaram encantados com a reação da menina, que se apaixonou pelo convite e queria abrir a caixa toda hora para ouvir a musiquinha: “Ela nem pisca”, disse o papai orgulhoso.

Ainda no caixote, Lua encontrou um papel com as informações sobre seus três dias de festa, que acontecerão em um resort luxuoso e contarão com atrações e muitos shows. Na legenda, Viih se derreteu com a reação da menina: “Você merece filha, podem falar o que for, nós sabemos que é tudo por você!”, escreveu a mamãe babona.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Nos comentários, os seguidores se divertiram com o convite extravagante: “Gente!! O aniversário da Lua é a farofa da nova geração!!”, um admirador brincou. “Esse vídeo me chamou de pobre um milhão de vezes”, escreveu outro. “Na minha época o convite era um cartãozinho que a gente comprava no mercadinho do seu Jurandir”, disse mais uma.

Vale mencionar que Viih já revelou alguns outros detalhes do evento: “Quero fazer uma festa que seja inesquecível para ela. Quero ver quais shows infantis que vou colocar no line-up. Vai ser nessa festa que vou sentir quais amigos se importam comigo e com a minha família. Muitos amigos querem vir conhecer a Lua”, a influenciadora contou em suas redes sociais.

Giovanna Ewbank ficou impressionada com convite:

Não foram só os seguidores de Viih Tube e Eliezer que ficaram chocados! Giovanna Ewbank também foi convidada para comparecer ao primeiro aniversário de Lua di Felice com seus três herdeiros. Dessa forma, a apresentadora não escondeu a surpresa com a extravagância do convite e opinou sobre os detalhes em suas redes sociais.