Descubra quanto Viih Tube e Eliezer gastaram com os convites da festa de Lua

Viih Tube e Eliezer preparam a festa de 1 ano da primeira filha e investiram R$ 2 mil em cada unidade do convite para as crianças da festa

Eliezer e Viih Tube têm impressionado famosos com o convite para o primeiro aniversário de Lua di Felice, a primeira filha do casal. Celebridades convidadas para o festão estão se surpreendendo ao abrir a encomenda, e com razão. O casal de influenciadores não poupou esforços e nem dinheiro para arregalar os olhos de seus convidados para a comemoração.

Giovanna Ewbank e outras mães famosas receberam a caixa de Eliezer e Viih Tube e publicaram a reação nas redes sociais. Ao abrir o material, se deparam simplesmente com um vídeo de Lua. Mas afinal, quanto custou o convite? Segundo o Gshow, cada "caixa encantada" custou R$ 2 mil, incluindo os brinquedos e outros mimos dentro dela.

O convite da festa, batizada "No Mundo da Lua", é enviado no formato de uma caixa de pelúcia verde e quando é aberta, um vídeo é reproduzido na parte interna da tampa. Dentro da embalagem, há itens de papelaria, fantoche, bichinho de pelúcia, mordedor e chocalho, entre outros mimos para os pequenos.

Para o aniversário da pequena, até o momento, 80 crianças (e suas respectivas famílias) receberam o convite, o equivalente a R$ 160 mil de investimento, somente em gastos com o convite! No total, cerca de 400 pessoas foram chamadas para o festão da primogênita do casal.

Filha de Viih Tube fica encantada com seu convite de aniversário

Nesta sexta-feira, 15, Viih Tube encantou os seguidores ao mostrar a reação da filha, Lua di Felice, abrindo o convite de aniversário para sua festinha. A influenciadora digital e seu marido, Eliezer, têm se dedicado nos últimos meses para planejar um grande evento para comemorar o primeiro ano de vida da herdeira e o convite já entrega detalhes do festão.

Em seu perfil oficial no Instagram, Viih contou que encomendou uma das caixas personalizadas especialmente para a herdeira. Logo de início, ela mostrou que o caixote felpudo conta com uma placa com o nome de cada uma das crianças convidadas. Além disso, explicou que o convite foi totalmente planejado para os pequenos.