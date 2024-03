Convite do aniversário de Lua, filha da Viih Tube, impressiona Giovanna Ewbank

'Tô em choque’, declarou Gio Ewbank; Primeira filha do casal de influenciadores faz 1 ano em abril, e ex-BBBs preparam uma comemoração daquelas

Viih Tube já começou a mandar os convites do aniversário de um ano da sua primeira filha, Lua di Felice, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer. E nesta quinta-feira, 14, foi a vez de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso receberem o convite para a comemoração e impressionou a apresentadora.

"Quero ser sua filha. Tô em choque. São três dias de festa", reagiu ela, ao abrir a embalagem ao lado de seu caçula, Zyan, de três anos. Giovanna e Bruno também são pais de Titi, de 10, e Bless, de nove.

No vídeo conseguimos ver alguns detalhes do convite, que se trata de uma uma caixa de pelúcia verde e o tema é "Mundo da Lua". Quando a caixa está aberta, um vídeo é reproduzido na parte interna da tampa, enquanto, do outro lado, além de itens de papelaria com os detalhes do evento, há também mimos para os pequenos convidados, como um mordedor chocalho e um bichinho também de pelúcia.

Os papais coruja estão preparando um festão daqueles para a pequena, que completa um ano no dia 13 de abril. A comemoração não é nada mais nada menos, que um final de semana em um resort, onde 100 quartos estão reservados para seus convidados. Os pais de Lua estão preparando também muitas atrações voltadas para as crianças.

"Quero fazer uma festa que seja inesquecível para ela. Quero ver quais shows infantis que vou colocar no line-up. Vai ser nessa festa que vou sentir quais amigos se importam comigo e com a minha família. Muitos amigos querem vir conhecer a Lua, mas às vezes não dá porque não bate os dias, mas tenta marcar, manda mensagem. Nem culpo, é difícil de conciliar. Na festa, vou convidar todo mundo. Mesmo que não vá passar o fim de semana no resort, no dia da festa, vou saber quem fez questão, quem é amigo de verdade. Depois que a gente vira mãe, seleciona muito as pessoas", já disse Viih.

Viih Tube se muda oficialmente para a mansão nova e comemora: 'Finalmente'

Viih Tube revelou que se mudará para sua casa nova ainda nesta quinta-feira, 14. A influenciadora contou, nos Stories de seu Instagram, que estava apenas passando uns dias lá e que agora será para valer e que depois de muitas obras o dia oficial da mudança chegou.

"Hoje finalmente estou indo para a casa nova oficialmente. Estava só passando uns dias, mas não era 100%. Agora estou indo de verdade. Até roupa de cama tirei pra levar, agora tô terminando de montar minha última mala", disse ela em suas redes sociais.