Viih Tube revela temas do aniversário de 1 ano de sua filha, Lua Di Felice

Com três dias de festa, Viih Tube revela temas do aniversário de 1 ano de sua filha com Eliezer, a pequena Lua Di Felice; confira!

Falta menos de um mês para o primeiro aniversário de Lua Di Felice, filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, e os preparativos para festa estão a todo vapor! Nesta quarta-feira, 13, a influenciadora digital contou que os convites do evento já haviam sido distribuídos e aproveitou para revelar os temas da festa.

O aniversário da pequena Lua contará com três dias de celebração em um resort. Para cada dia, os papais escolheram um tema diferente que abraçam toda a família, para que adultos e crianças se divirtam.

Para o sábado, que será a festa principal, os convidados deverão ir fantasiados como seu animal favorito. Nos stories de seu Instagram, Viih suplicou para que todos entrem na brincadeira. "Gente, é uma festa de criança, então os trajes são infantis. 'Ah, mas eu não quero ir de fantasia'. Tudo bem, coloca um animal print, mas vai no tema, participa da festa", pediu a loira.

Já alguns convidados selecionados irão passar o fim de semana todo no resort. Na sexta-feira, o casal escolheu 'cabelo maluco' como tema. "Gente, cabelo maluco, se você joga no Google vai ver. É um cabelo maluco. Tem gente que faz rede, cupcake, uma Coca-Cola caindo. Sim, e também para os adultos", avisou Viih.

Para o domingo e último dia, Viih escolheu o tema pijama. "Pode ser pijama de personagem, pode ser um pijama em família, todo mundo com pijama igual. Pode ser pijama de bichinho, confortável, de princesa. Qualquer tipo de pijama para tomar um café da manhã com as princesas", contou por fim.

Os detalhes da festa de Lua Di Felice

Em fevereiro, Viih Tube e Eliezer fizeram uma visita técnica ao local onde será realizado o aniversário de 1 ano de sua filha, Lua Di Felice, e aproveitaram para contar alguns detalhes da organização do evento. Ele acontecerá em um resort e terá a duração de três dias, todos com um tema diferente. Além disso, há uma equipe com mais de 150 pessoas trabalhando nos bastidores para tudo ocorrer perfeitamente.

O resort terá áreas exclusivas para seus convidados, além de quartos para que eles fiquem hospedados e aproveitem ao máximo, sem se preocupar em ir para casa. Eles também terão assessoria, segurança e vans para deixar todos mais confortáveis.

O local também conta com várias áreas de lazer para as crianças e adultos, como quadras esportivas, piscinas e até uma montanha-russa aquática. Ele também está com seu salão de festas em reforma, sendo que a festa de Lua será o evento que estreará o novo ambiente.

Para o entretenimento da festa, Viih e Eliezer garantiram que irá ter muitas coisas legais para todos. A festa terá shows para crianças e adultos em um palco enorme, além de vários brinquedos, como carrossel e trenzinho, barraquinhas de comida, loja de lembrancinhas, espaço para fazer ursos de pelúcia e muito mais!