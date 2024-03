Viih Tube se muda oficialmente para a mansão nova e comemora: 'Finalmente'

Depois de meses de reforma a mansão, a casa é finalmente o lar de Eliezer e Viih Tube; a influencer se mudou nesta quinta-feira, 14

Viih Tube revelou que se mudará para sua casa nova ainda nesta quinta-feira, 14. A influenciadora contou, nos Stories de seu Instagram, que estava apenas passando uns dias lá e que agora será para valer e que depois de muitas obras o dia oficial da mudança chegou.

"Hoje finalmente estou indo para a casa nova oficialmente. Estava só passando uns dias, mas não era 100%. Agora estou indo de verdade. Até roupa de cama tirei pra levar, agora tô terminando de montar minha última mala", disse ela em suas redes sociais.

O marido da influenciadora e ex-BBB, Elizer já tinha se mudado para a mansão antes que a amada e a filha do casal, Lua di Felice, que completou 11 meses recentemente. Ao se mudar para a casa, que fica localizada no mesmo condomínio que a casa da Bianca Andrade na Granja Viana, São Paulo, o influencer foi ao seu Instagram anunciar a mudança e brincou com o andar da obra:

"A casa nova está pronta? Não, não está. Mas e aí? A gente vai mudar! Quer dizer, eu vou mudar primeiro. Já vou para lá nesta semana. E, assim que a casa estiver redondinha, a Viih vai com a Lua. Decidimos fazer assim numa tentativa de acelerar a obra (risos)".

A mansão, adquirida por R$ 8,5 milhões por Eliezer e Viih Tube e conta com quatro suítes, seis banheiros, piscina, sauna, academia, sala de cinema e TV e área gourmet, entre outros atrativos.

Eliezer conta detalhe especial para Lua na obra de nova mansão

Eliezer segue mostrando detalhes da casa em obra em seus Stories do Instagram. Além de mostrar a sala, a cozinha e o quintal, o ex-BBB revelou que sua filha, Lua di Felice, terá um jardim só para ela.

"Sim, gente, a Lua vai ter um jardim para ela. Vou mostrar a estrutura. Essa é a varanda dela, o quarto... Aqui vai ser a estrutura e em cada quadradinho vai entrar um vasinho de planta. Então ela vai ter um jardim de flores para ela", explicou o ex-BBB.