Eliezer conta detalhe especial para Lua na obra em nova mansão com Viih Tube

Lua Di Felice terá jardim especial só para ela na varanda de seu quarto; paisagismo de propriedade conta com árvores frutíferas

Nesta segunda-feira, 04, Eliezer continuou mostrando detalhes da casa em obra em seus Stories do Instagram. Além de mostrar a sala, a cozinha e o quintal, o ex-BBB revelou que sua filha, Lua di Felice, terá um jardim só para ela.

"Sim, gente, a Lua vai ter um jardim para ela. Vou mostrar a estrutura. Essa é a varanda dela, o quarto... Aqui vai ser a estrutura e em cada quadradinho vai entrar um vasinho de planta. Então ela vai ter um jardim de flores para ela", explicou o ex-BBB.

Eli também disse que a propriedade terá árvores frutíferas, um pedido seu para o paisagismo do terreno. "Vai ficar muito lindo, quando estiver pronto eu mostro. No final ficaram 366 espaços [para os vasos], são 366 flores no jardim da Lua", afirmou o influenciador.

A mansão, adquirida por R$ 8,5 milhões por Eliezer e Viih Tube, é localizado no condomínio Residencial Haras Guancan, na região da Granja Viana, na Grande São Paulo. O imóvel de luxo conta com quatro suítes, seis banheiros, piscina, sauna, academia, sala de cinema e TV e área gourmet, entre outros atrativos.

Localizada no mesmo condomínio da influenciadora Bianca Andrade, a casa está em reforma há sete meses e, recentemente, Elizer revelou que se mudou primeiro para lá sem Viih e sua filha: "A casa nova está pronta? Não, não está. Mas e aí? A gente vai mudar! Quer dizer, eu vou mudar primeiro. Já vou para lá nesta semana. E, assim que a casa estiver redondinha, a Viih vai com a Lua. Decidimos fazer assim numa tentativa de acelerar a obra (risos)".

Para contextualizar o assunto, Eliezer voltou ao tempo em que era apenas uma pessoa anônima, um designer com vida simples, morador de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. “Antes de entrar no Big Brother, até um pouco tempo depois, eu era um cara do tipo que gastava tudo o que ganhava porque acreditava que a vida era uma só e não sabia se estaria vivo amanhã. Então, eu tinha essa filosofia comigo. Nunca tive o hábito de guardar ou investir, ou de fazer o dinheiro trabalhar para mim. Isso mudou quando descobri que ia ser pai. Mudou a minha mentalidade. A paternidade muda a nossa cabeça e traz muitos medos, muitas questões”, conta. Leia o resto da entrevista, clicando aqui!