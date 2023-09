Fabiana Justus encanta seguidores com momento intimista com os filhos

Fabiana Justus curtiu uma noite em família e compartilhou o lindo momento intimista com seus seguidores; confira foto!

O primeiro 'sextou' de setembro da empresária Fabiana Justus foi diferente! A filha do apresentador Roberto Justus compartilhou um pouquinho da sua sexta-feira à noite em casa, onde dividiu momento intimista com seus três filhos.

Mãe das gêmeas Chiari e Sienna, além do recém-nascido Luigi, frutos de seu relacionamento com Bruno Levi, apareceu curtindo seu momento ao lado dos filhos. Na foto compartilhada em seu Instagram, Fabiana estava amamentando seu filho enquanto estava acompanhada de suas outras duas pequenas, vestidas em pijamas idênticos.

"Sexta-feira com meus amores", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação. E nos comentários, seus seguidores se derreteram pelo clique em família. "Coisa mais linda", escreveu um deles. "Que foto linda! Que momento especial Fabi, aproveite muito", disse outro. "Muito amor em uma foto...", disparou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus combina o look com filho recém-nascido

Na última quarta-feira, 30, a empresária e influenciadora digital Fabiana Justus compartilhou um momento muito especial para ela. A filha de Roberto Justus usou as redes sociais para mostrar que estava a caminho de uma das primeiras consultas médicas do filho caçula, Luigi.

Na ocasião, ela decidiu combinar o look com o recém-nascido e publicou uma selfie no espelho com o bebê no colo. Em seu Instagram, a empresária derreteu os seguidores aparecer usando uma roupa casual, com uma legging preta, bota australiana caramelo e um cardigã em tom terroso, assim como o recém-nascido, que está vestido com um macacão fofíssimo na mesma cor.

Na legenda, a mãezona contou sobre o ‘rolê’ com o bebê: “Partiu pediatra combinando com a mamãe! #parceirinho”, Fabi se derreteu pelos registros e ganhou muitos elogios da família nos comentários: “Gente, ele é lindo demais”, escreveu a ex-madrasta Ticiane Pinheiro. “Vou esmagar”, brincou a atual esposa de Justus, Ana Paula Siebert.