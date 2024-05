Prestes a completar 15 anos, Rafaella Justus revela drama pessoal

Organizando grande festa de 15 anos, Rafaella Justus revela detalhe importante que ainda não conseguiu escolher para seu evento

A filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus, Rafaella Justus, está prestes a completar 15 anos e já está organizando os preparativos de sua grande festa. Nesta quarta-feira, 15, a jovem mostrou que está escolhendo alguns detalhes, mas que um dos principais ainda não foi decidido.

Ao postar como foi degustação dos pratos luxuosos na companhia de sua mãe e da esposa de seu pai, a influenciadora Ana Paula Siebert, a menina também compartilhou um drama que está vivendo: o vestido para o evento.

Enquanto estava experimentando as comidas de alto nível, Rafa Justus foi gravada pensativa e brincaram sobre ela não ter escolhido o look para o grande dia. "Quando a Rafa descobre que ainda não tem o vestido da sua própria festa", contaram que a garota ainda não resolveu o que usará.

Nesta quarta-feira, 15, Rafaella Justus mostrou os pratos que serão servidos em sua festa e impressionou com os detalhes luxuosos. Nos últimos meses, após ter feito cirurgia no nariz, ela revelou aos fãs que já havia feito outra operação, a ortognática, que corrige irregularidades nos ossos faciais. "Fiz, gente! De tanto vocês perguntarem, resolvi responder de uma vez! Antes da rinoplastia, eu fiz cirurgia ortognática”, afirmou.

Ticiane Pinheiro fala sobre festa de 15 anos de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro comentou sobre o aniversário de 15 anos de sua primogênita Rafaella Justus, do antigo casamento com Roberto Justus. Faltando alguns meses para o dia da grande festa, a famosa falou sobre os preparativos e refletiu sobre o tempo ter passado rápido.

Acompanhando a herdeira em vários bailes de debutantes, a esposa de César Tralli disse que já está emocionada só de ir aos eventos das amigas da filha. A loira ainda falou que estão na fase de reuniões para decidir os detalhes do evento que promete ser um festão luxuoso de alto nível.

"Minha menina linda está uma mocinha. A Rafa esse ano vai fazer 15 anos, o tempo passa rápido demais. Estamos na fase de ir em festas das amigas que estão comemorando seus 15 anos e jajá sou eu festejando com ela essa data tão especial. Eu já me emociono nas festas das amiguinhas , imagine na dela ... Estamos na fase de reuniões para a escolha das coisas para fazer do jeitinho que ela quer e merece...", contou e deu mais detalhes. Veja mais aqui.