Ivete Sangalo lamenta cancelamento de turnê comemorativa: 'Consternada'

A cantora Ivete Sangalo abriu o coração e se pronunciou após anunciar o cancelamento da turnê de celebração dos 30 anos de carreira

A cantora Ivete Sangalo usou as redes sociais para conversar com os fãs após anunciar o cancelamento da turnê comemorativa de 30 anos de sua carreira. A notícia foi divulgada na manhã desta quarta-feira, 15, através de um comunicado oficial por meio da assessoria de imprensa.

Em seus stories no Instagram, Ivete abriu o coração e disse estar ‘consternada’ com o ocorrido. Abalada, ela lamentou que a turnê A Festa tenha sido cancelada por uma questão com a produtora responsável pelos shows.

"Hoje venho aqui contar pra você que esse é um momento muito sério, de muita responsabilidade, porque afinal de contas, eu tenho 30 anos de carreira, e nesses 30 anos de carreira, a transparência, a responsabilidade e, obviamente, o amor em tudo o que coloco, sempre foram prioridades pra mim. São pilares fortíssimos da minha história e da minha vida", iniciou a artista.

E continuou: "E nesse momento, pra mim, é muito difícil, porque se trata de um sonho e de um momento muito especial, que são meus 30 anos de carreira. Eu pensei, criei um show, pensei muito em nossa história, como eu faria isso. E parti pra organização. E o próximo passo, sempre é colocar em prática essas ideias, esse sonho, essa delícia, esse amor todo. Obviamente ligados e compactuados com os pilares da minha vida".

Segurança do público

Em seguida, Ivete Sangalo frisou que acima do sonho da tão esperada turnê comemorativa, ela prioriza a segurança e o bem-estar de seus fãs. "No meu trabalho, a seriedade com que encaro as coisas, a responsabilidade e a transparência, são fundamentais. E exatamente por isso, embora os 30 anos seja um sonho especial para mim, e sei que pra vocês também, essa celebração tão especial, isso não pode ser maior do que a segurança, o conforto, e a viabilidade para com meu público", explicou.

"E aí onde que me deparo com uma decisão muito importante. Tem que ser bom, tem que ser especial, tem que ser organizado, tem que ser planejado, como vocês merecem. E é por isso que, embora eu esteja muito consternada, eu tomei a decisão de não realizar essa turnê, de cancelar essa turnê", completou ela.

Por fim, Ivete Sangalo agradeceu o carinho e apoio do público e, sem revelar grandes detalhes, garantiu que a celebração dos 30 anos de sua carreira ainda irá acontecer.

"Porque, definitivamente, do lado de lá, existem vocês. Vocês são meus fãs, estão comigo há 30 anos nessa caminhada. E é uma celebração. E eu preciso tomar essa postura. Porque sempre foi assim. Claro, objetivo, feito com muito amor, mas com muita responsabilidade. Nesses 30 anos, a gente já realizou muita coisa linda. Essa celebração vai acontecer. Mas estou muito consciente de que esse momento é um momento de dar um passo atrás, pela consciência e responsabilidade, acima de tudo. Amo vocês", finalizou.