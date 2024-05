Mateus Carrilho fala sobre influência da moda em sua carreira na música: "Paixões"

Em entrevista para à CARAS Digital, o cantor Mateus Carrilho falou sobre sua relação com a moda e a música: "Caminham lado a lado"

Mateus Carrilho é um sucesso como cantor, mas também se tornou uma figura emblemática da moda. O integrante da Banda Uó, que anunciou sua volta aos palcos em uma turnê comemorativa, chama atenção por sua autenticidade: "Meu estilo é uma mistura de extravagância com ousadia", revelou ele em entrevista exclusiva para à CARAS Digital.

O amor pela moda não é algo recente, o artista confessou que sempre gostou de se expressar através de seus looks. "Meu amor pela moda é algo que vem desde a infância, sabe? Eu sempre fui fascinado pela forma como as roupas podem contar histórias e expressar personalidades. Lembro-me de ficar encantado com esse meio tão extenso de me expressar e inspirar outros desde sempre."

Carrilho busca inspirações em ícones da moda para criar seus looks, mas também faz questão de ter seu próprio estilo. "Eu diria que sou uma esponja de referências! Claro, admiro o estilo de muitas pessoas, desde ícones da moda até amigos e desconhecidos na rua. Mas, ao final do dia, gosto de misturar todas essas influências e criar algo que seja genuinamente meu, que traduza de alguma forma minha personalidade", ressaltou. "Meu estilo é uma mistura de extravagância com ousadia, sempre com um toque de diversão! Gosto de brincar com diferentes estilos e tendências, criando algo que seja só meu."

O cantor é um dos nomes em ascensão do pop, e além de conquistar fãs com suas músicas, também vem se tornando referência na moda. "Ser uma referência é uma sensação incrível e, ao mesmo tempo, desafiadora. É uma responsabilidade grande, mas também é muito gratificante saber que meu estilo pode inspirar outras pessoas a se expressarem livremente, que é algo que sempre foi meu objetivo", disse o artista, que acredita que a moda deve conversar com a diversidade.

Para compor seu visual, Mateus revelou o que não pode faltar em seu guarda-roupas. "Não pode faltar uma boa dose de peças coringas para compor todo tipo de look, desde o mais glamouroso ou até os mais básicos do dia a dia! Adoro também peças que tragam um toque de ousadia e irreverência, além dos itens básicos", contou o cantor, que acredita que um look perfeito é aquele que faz com que ele se sinta confiante e confortável. "Gosto de peças que destaquem minha personalidade e me permitam expressar quem eu sou sem medo."

E mesmo com um estilo autêntico, o artista não agrada todo mundo e com o tempo percebeu que não deveria se importar com as opiniões alheias. "Críticas sempre vão existir, não é mesmo? Mas aprendi a lidar com elas ao longo do tempo. Encaro como uma oportunidade de crescimento e reflexão, mas também sei quando simplesmente não dar ouvidos e seguir em frente com o que me faz feliz. E me vestir de maneira que gosto e me sinto confiante é algo que me deixa feliz."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mateus Carrilho (@mateuscarrilho)

A carreira musical

Mateus Carrilho não esconde sua paixão pela moda, mas ressalta que a música sempre esteve em primeiro lugar. "A moda e a música são duas paixões que caminham lado a lado na minha vida . Mas a música é o que me move, essa seria minha escolha, mas no fim as duas se complementam e me permite ter essa fusão do melhor dos dois mundos", afirmou.

Toda essa dedicação ao meio musical garantiu mais de 280 mil ouvintes mensais nas plataformas digitais e quase 50 milhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube. Agora, além de se dedicar a carreira solo, Carrilho também se reuniu com os integrantes da banda Uó para uma turnê comemorativa.

"A ideia da turnê surgiu da vontade de retribuir todo o carinho e apoio dos fãs que sempre estiveram ao nosso lado. Sentimos que era o momento certo de nos reunirmos novamente e levar nossa música para ainda mais pessoas", disse ele, que deu alguns spoilers sobre o que os fãs podem esperar nesse retorno. "Eles podem esperar muita energia, diversão e, é claro, um espetáculo repleto de hits que marcaram época! Preparamos um show incrível para celebrar esse reencontro com eles, estou muito feliz com todo esse projeto", garantiu.

E como a música e a moda caminham juntos, ele planeja exibir looks diferentes ao longo da turnê. "Com certeza! Cada show é uma oportunidade de explorar novas ideias e experimentar looks diferentes que estejam de acordo com o clima e a atmosfera do evento."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BANDA UÓ (@bandauo)

Novos projetos

Além da volta aos palcos com a Banda Uó, Mateus tem se dedicado a sua carreira solo. O cantor acredita que nessa fase está vivendo "um momento de realização e crescimento musical". "Estou muito feliz com tudo que conquistei até aqui, com o Paixão Nacional [álbum lançado ano passado] que é um projeto muito importante e especial pra mim, mas sei que ainda há muito que ainda quero conquistar e muitas coisas que desejo explorar."

"Tenho projetos em mente para minha carreira solo. Estou sempre buscando novas formas de me reinventar e explorar novas sonoridades, então os fãs podem esperar por novidades em breve! Este está sendo um ano de muito trabalho e muito em breve vou trazer novidades para os meus fãs", garante o artista, que ainda planeja realizar muitas coisas. "Meus sonhos são grandes e variados, mas acredito que, no fundo, todos se resumem a continuar fazendo o que amo e levando minha arte para cada vez mais e mais pessoas, e de alguma forma despertar algo bom nelas", finaliza.