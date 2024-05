Chandelly Braz, a Brunessa de Cheias de Charme, revela decisão: "Tchau"

Chandelly Braz, que está no ar atualmente como a Brunessa de Cheias de Charme, anunciou que dará uma pausa das redes sociais

A atriz Chandelly Braz está no ar atualmente como a Brunessa de Cheias de Charme, trama de 2012 que está no ar na faixa Edição Especial, nas tardes da Globo. Nos anos seguintes, a atriz fez vários trabalhos na emissora, mas está há um bom tempo longe da TV. Nesta quarta-feira,15, ela anunciou também que dará uma pausa das redes sociais.

"Tchau, Instagram. Até daqui a pouco. É tempo demais que a gente perde contigo. Deus é mais. Aqui deixo um biscoito", escreveu a atriz, que compartilhou uma selfie. Nos comentários, os internautas apoiaram a decisão dela. "Não consigo terminar um livro. Vontade de dar um tempo também", disse uma. "Verdade querida. São tantas pessoas que magoam com comentários maldosos,e mulheres julgando as outras falando de roupas e aparência", analisou outra.

Após a trama das empreguetes, a atriz viveu duas protagonistas: Marcina de Saramandaia (2013) e a Manu de Geração Brasil (2014). Depois, ela ainda deu vida a vilã Carmela em Haja Coração (2016). Também gravou participação em O Outro Lado do Paraíso (2018) e esteve em Orgulho e Paixão (2018), como Mariana. Recentemente, Chandelly atuou na série Suíte Magnólia, que estreou em fevereiro deste ano no Canal Brasil.

Namoro com Humberto Carrão

Foi nos bastidores de Cheias de Charme que Chandelly Braz conheceu Humberto Carrão. O ator vivia o irmão de Maria da Penha (Taís Araujo), que se apaixonava por Maria Aparecida (Isabelle Drummond). Os dois engataram um namoro ainda nas gravações do folhetim e mantiveram a discrição sobre a intimidade de ambos.

Em agosto de 2022, o casamento chegou ao fim de forma amigável. Solteiro, o ator chegou a ser perseguido por fãs e reclamou disso em entrevista ao jornal O Globo na época. "Foi machista. Essa exaltação do solteiro… A coisa não é dividida da mesma forma para os dois lados. Achei que foi pouco cuidadoso com o casal, principalmente com a mulher", disse.