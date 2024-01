Filha de Claudia Raia completa 21 anos e ganha declarações da família

Ela cresceu! Sophia Raia celebra a chegada de seus 21 anos com homenagens da mãe, Claudia Raia e do irmão, Enzo Celulari

Sophia Raia, herdeira de Claudia Raia e Edson Celulari, celebra a chegada de seus 21 anos nesta segunda-feira, 15. De volta ao Brasil para comemorar a data especial ao lado da família, a jovem, que mora nos Estados Unidos, recebeu algumas homenagens apaixonadas de sua mãe e irmão mais velho através das redes sociais.

Enzo Celulari, que é o primogênito de Claudia e Edson, abriu um álbum de fotos de momentos especiais ao lado de sua irmã nos stories de seu perfil oficial no Instagram. Entre viagens internacionais e momentos descontraídos entre os irmãos, o empresário e modelo usou cada um dos registros para se declarar a Sophia.

"Hoje o dia é todinho dela. A mais elegante, a mais linda. Que você continue nos encantando com toda a sua simpatia, delicadeza e sabedoria, Sosô. Te amo desde sempre e não largo por nada! Que o seu novo ciclo seja tão maravilhoso quanto você. Te admiro demais. Obrigada por ter me escolhido como irmão. Eu te amo outro nível”, disse Enzo.

Em seu perfil oficial no Instagram, Claudia também compartilhou uma declaração emocionante à sua herdeira. A atriz postou um vídeo contendo um compilado de momentos especiais ao lado de Sophia, narrando os registros de viagens e momentos descontraídos com palavras tocantes sobre a tão esperada chegada dos 21 anos da filha.

“Fifi, que seu caminho sempre seja iluminado com toda luz e proteção, que seus 21 anos seja lindo, um verdadeiro portal para sua nova jornada, agora como mulher! E que mulher linda que você se tornou, inteligente, generosa, amorosa e autêntica… tenho muito orgulho de ser sua mãe, estarei aqui sempre do seu lado, pra te aplaudir e amar incondicionalmente! Feliz aniversário, te amo muito e pra sempre”, disse a atriz.

Vale mencionar que Sophia costuma ser mais reservada em sua vida pessoal, mas ela também segue os passos da mãe no mundo artístico fora do Brasil. Aos treze anos, a menina foi para Nova York estudar balé e expandir sua carreira. Desde 2021, está na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York, buscando seu próprio caminho em seu curso que mistura Sociologia, Comunicação e Artes.

É importante lembrar também que além de Sophia Raia e Enzo Celulari, que são frutos do relacionamento anterior de Claudia com o ator Edson Celulari, a atriz também é mãe do pequeno Luca, que tem apenas onze meses de vida. O menino é fruto de seu atual casamento com o ator Jarbas Homem de Mello, que não tem outros herdeiros.

