Mãe de 3, Claudia Raia revela se pretende ter mais filhos

Mãe de Enzo Celulari, Sophia Raia e Luca, a atriz Claudia Raia revela se pretende ter mais filhos com Jarbas Homem de Mello

Claudia Raia participou do programa 'Domingão com Huck' deste domingo, 14, e ao conversar com Luciano Huck, revelou se pretende ter mais filhos. A atriz, vale lembrar, é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, de seu relacionamento com Edson Celulari, e Luca, que fará 1 ano mês que vem, com Jarbas Homem de Mello.

"Que felicidade voltar nesse programa que eu amo tanto, com meu amigo querido", disse a artista ao entrar no palco e abraçar o apresentar. "E agora com três filhos", falou o marido de Angélica. "Três filhos. Agora empatamos, hein?", disse a atriz, lembrando que Huck e a apresentadora são pais de Joaquim, Benício e Eva.

"É capaz de você me passar ainda, do jeito que você tá ainda", falou Huck. Ao ouvir a provocação do amigo, Claudia deixou claro que não pretende ter mais filhos. "Não, chega! Chega!", afirmou ela aos risos.

"Bom, a última vez que a gente se viu, você tinha acabado de parir, o Luca tinha, sei lá, duas semanas. Você estava com aquela cara assustada, 'o que a gente faz agora?'. E tá tudo calmo agora? Voltou ao normal?", perguntou o apresentador. A atriz, então, se derreteu pelo herdeiro. "Tudo, ele é uma graça, um buda, gente! Uma criança que veio pra gostar e gostou, alegre, calminho. Ele é um barato, ele veio pra alegrar nossa família", falou a mamãe.

Claudia Raia encanta ao exibir os filhos em banho de mangueira

Show de fofura! Recentemente, a atriz Claudia Raia usou as redes sociais para compartilhar um momento de descontração entre seus herdeiros, a estudante Sophia Raia, de 20 anos, e o bebê Luca Raia. Os irmãos aproveitaram o clima quente para se refrescar com um banho de mangueira na área externa da mansão da família.

Em seu perfil oficial no Instagram, Claudia abriu um pequeno álbum de fotos da ocasião Entre as imagens, Sophia surge posando com um sorriso radiante enquanto segura o irmãozinho fofo no colo. Na sequência, a jovem aparece segurando o pequeno em pé, enquanto ele refresca os bracinhos e se diverte com a água da mangueira sem se preocupar em molhar a roupinha. Confira!