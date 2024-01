Claudia Raia encanta ao exibir os filhos em banho de mangueira: ‘Simplicidade’

Claudia Raia encanta seguidores ao compartilhar momento de diversão de seus herdeiros, Sophia e Luca, durante banho de mangueira

Show de fofura! Nesta quarta-feira, 03, a atriz Claudia Raia usou as redes sociais para compartilhar um momento de descontração entre seus herdeiros, a estudante Sophia Raia, de 20 anos, e o bebê Luca Raia, de apenas 10 meses. Os irmãos aproveitaram o clima quente para se refrescar com um banho de mangueira na área externa da mansão da família.

Em seu perfil oficial no Instagram, Claudia abriu um pequeno álbum de fotos da ocasião Entre as imagens, Sophia surge posando com um sorriso radiante enquanto segura o irmãozinho fofo no colo. Na sequência, a jovem aparece segurando o pequeno em pé, enquanto ele refresca os bracinhos e se diverte com a água da mangueira sem se preocupar em molhar a roupinha.

O ator Jarbas Homem de Mello também participou desse momento de diversão ao lado do filho e da enteada, Sophia. É importante destacar que a estudante é fruto do relacionamento anterior de Claudia com o ator Edson Celulari, assim como seu filho mais velho, Enzo Celulari, de 26 anos, que atua como modelo e empresário.

Na legenda da publicação, a mamãe babona se derreteu pela cena: “Aproveitando o fim de tarde com a irmã e o papai”, escreveu a artista, que recebeu elogios nos comentários: “Linda na sua simplicidade e discrição”, disse um admirador. “Como está lindinho! E essa cabeleireira? É a cara da mãe”, exaltou outro. “Ela deixa a criança ser feliz”, comentou um.

Quem é a filha de Claudia Raia?

Vale mencionar que Sophia costuma ser mais reservada em sua vida pessoal, mas ela também segue os passos da mãe no mundo artístico fora do Brasil. Aos treze anos, a menina foi para Nova York estudar balé e expandir sua carreira. Desde 2021, está na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York, buscando seu próprio caminho

"Minha mãe foi atrás do sonho dela em outra época, em outras condições. Que bom que também vou poder ir atrás do meu, me descobrir", compartilhou a herdeira de Claudia Raia em entrevista ao jornal Extra, antes de partir para Nova York para cursar uma área que mistura Sociologia, Comunicação e Artes. Apesar de morar fora, ela sempre retorna ao Brasil.

Inclusive, a jovem está curtindo suas férias da faculdade no país. Ela passou a noite de Natal com a família do pai. Na celebração, Sophia posou ao lado de seu irmão Enzo, e de sua outra irmãzinha, Chiara Celulari. A pequena, que tem apenas um aninho, é fruto do relacionamento de Edson Celulari com a atriz Karin Roepke; confira o registro fofo da família.