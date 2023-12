Filho de Claudia Raia encanta ao surgir com as duas irmãs

No Natal, filho de Claudia Raia, Enzo Celulari, encanta ao surgir com a irmã por parte de mãe, Sophia Raia, e a caçulinha de Edson Celulari, Chiara

O filho de Claudia Raia com Edson Celulari, Enzo Celulari, encantou ao postar uma foto com suas duas irmãs no Natal. Nesta segunda-feira, 25, o jovem empresário compartilhou o registro com Sophia Raia, irmã por parte de mãe, e a caçulinha do pai, Chiara.

Fazendo bico, o trio chamou a atenção dos internautas e a pequena, do casamento do pai com Karin Roepke, roubou a cena com sua fofura. Com apenas um ano, a menina mostrou todo seu charme ao imitar o papai Noel.

"Chiara, faz cara de Papai Noel” meu Natal 2.0", disse Enzo Celulari ao postar a selfie com as irmãs após ter curtido o irmão, de 10 meses, Luca, herdeiro de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello. Nos comentários, os internautas encheram os irmãos de elogios. "Fofura", escreveram.

É bom lembrar que Enzo Celulari é o filho mais velho de Claudia Raia com Edson Celulari. Sophia Raia também é do casamento dos atores, que ficaram casados de 1993 a 2010.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)

Edson Celulari celebra aniversário de casamento com Karin Roepke

Edson Celulari usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. No dia 1º de novembro, o ator completou seis anos de casado com Karin Roepke. Os dois, que estão juntos desde 2011, oficializaram a união em 2017, em uma cerimônia íntima na Itália.

Para celebrar mais um ano de união, o casal realizou um ensaio fotográfico, e o artista fez questão compartilhar as fotos no feed do Instagram. Nas imagens, os dois surgem sorridentes e usando um look elegante. "Com quem eu harmonizo, através do amor e da alegria. Parabéns, Galega, pelo nosso niver de casamento. Obrigado pela cumplicidade", escreveu Celulari.

Os internautas deixaram mensagens felicitações para o casal. "Parabéns ao lindo casal e que Deus continue abençoando muito a união de vocês. Felicidades e muito amor!", disse uma seguidora. "Que lindos. Parabéns, que venham muito mais anos de amor e cumplicidade", escreveu outra. "Que lindos! Deus os abençoe abundantemente", falou uma fã.