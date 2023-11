Filha de Edson Celulari dá show de fofura em vídeo com o pai: "Não aguento"

O ator Edson Celulari encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo encantador com a filha caçula, Chiara

O ator Edson Celulari explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 27, ao compartilhar um novo vídeo com a filha caçula, Chiara, de 1 ano, fruto de seu casamento com a atriz Karin Roepke.

Na gravação publicada no feed do Instagram, o artista, que está no ar na novela Fuzuê, da TV Globo, interpretando o personagem Nero de Braga e Silva, mostra a menina sentada em seu colo, e aos poucos, ela dá um lindo sorriso e acena para a câmera.

Ao compartilhar o vídeo com os seguidores, Edson, que também é pai de Enzo Celulari, de 26 anos, e Sophia Raia, de 20, de seu relacionamento com a atriz Claudia Raia, se derreteu. "'O mundo gira e... o sorriso ilumina'", escreveu o ator na legenda da publicação.

Os internautas rapidamente encheram a postagem de curtidas e elogios. "Ah que lindeza", disse o ator Luiz Fernando Guimarães. "Não aguento", confessou a atriz Fernanda Rodrigues. "Muito linda", escreveu uma seguidora. "Chiara está parecida demais com você, Edson", afirmou outra. "Uma verdadeira boneca... linda demais", falou uma fã.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)

Aniversário de Casamento

No dia 1º de novembro, Edson Celulari usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que o ator completou seis anos de casado com Karin Roepke, com quem tem uma filha, Chiara, que completou 1 ano em fevereiro.

Para celebrar mais um ano de união, o casal realizou um ensaio fotográfico, e o artista fez questão compartilhar as fotos no feed do Instagram. Nas imagens, os dois surgem sorridentes e usando um look elegante. "Com quem eu harmonizo, através do amor e da alegria. Parabéns, Galega, pelo nosso niver de casamento. Obrigado pela cumplicidade", escreveu Celulari, que está com Karin desde 2011. Os dois oficializaram a união em 2017, em uma cerimônia íntima na Itália. Confira a publicação!