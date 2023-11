Edson Celulari celebra aniversário de casamento com Karin Roepke: "Cumplicidade"

O ator Edson Celulari completou seis anos de casados com Karin Roepke, e celebrou a data especial na web

Edson Celulari usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quarta-feira, 1º, o ator completou seis anos de casado com Karin Roepke. Os dois, que estão juntos desde 2011, oficializaram a união em 2017, em uma cerimônia íntima na Itália.

Para celebrar mais um ano de união, o casal realizou um ensaio fotográfico, e o artista fez questão compartilhar as fotos no feed do Instagram. Nas imagens, os dois surgem sorridentes e usando um look elegante. "Com quem eu harmonizo, através do amor e da alegria. Parabéns, Galega, pelo nosso niver de casamento. Obrigado pela cumplicidade", escreveu Celulari.

Os internautas deixaram mensagens felicitações para o casal. "Parabéns ao lindo casal e que Deus continue abençoando muito a união de vocês. Felicidades e muito amor!", disse uma seguidora. "Que lindos. Parabéns, que venham muito mais anos de amor e cumplicidade", escreveu outra. "Que lindos! Deus os abençoe abundantemente", falou uma fã.

Edson e Karin, vale lembrar, são pais de Chiara, que completou 1 ano em fevereiro. O ator também é pai de Enzo Celulari e Sophia Raia, fruto de seu casamento com a atriz Claudia Raia, de quem se separou em 2010.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)

Edson Celulari fala sobre voltar a atuar

Depois de cinco anos longe das novelas, o ator Edson Celulari está de volta à TV Globo na novela Fuzuê, trama das 19h. Em entrevista coletiva a qual a CARAS Brasil esteve presente, o artista abriu o coração e comentou sobre o que ainda lhe atrai no fazer novela.

"Eu volto sempre mais feliz do que quando eu saí de casa, porque é onde eu me identifico, onde eu posso me expressar. E depois tem o sonho, né? De você querer interferir na vida das pessoas, a gente insiste nisso, em querer melhorar, entregar um bom entretenimento, fazer pensar numa coisa que seja importante ou fazer rir para descontrair dos problemas que todos nós temos em casa", declarou ele, ressaltando que Fuzuê marca um momento especial em sua carreira, o qual ele se diz muito grato. Confira a entrevista completa!