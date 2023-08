Edson Celulari revela por que decidiu voltar às novelas: 'Mais feliz'

Em entrevista à CARAS Brasil, Edson Celulari abriu o coração sobre retorno às novelas e como tem enxergado novo momento da carreira

Depois de cinco anos longe das novelas, o ator Edson Celulari (65) está de volta à TV Globo, onde será um dos destaques de Fuzuê, nova trama das 19h, que substituirá Vai na Fé. Em entrevista coletiva a qual a CARAS Brasil esteve presente, o artista abriu o coração e comentou sobre o que ainda lhe atrai no fazer novela.

Apesar da rotina intensa de trabalho, Edson, que estrelou grandes sucessos em sua carreira, revelou que fazer novela é algo que lhe agrada bastante por conta do papel social que ela exerce entre os brasileiros.

"Eu volto sempre mais feliz do que quando eu saí de casa, porque é onde eu me identifico, onde eu posso me expressar. E depois tem o sonho, né? De você querer interferir na vida das pessoas, a gente insiste nisso, em querer melhorar, entregar um bom entretenimento, fazer pensar numa coisa que seja importante ou fazer rir para descontrair dos problemas que todos nós temos em casa ", declarou.

Segundo o ator, Fuzuê marca um momento especial em sua carreira, o qual ele se diz muito grato. "Eu tô muito feliz, porque é um presente estar voltando depois de alguns anos sem fazer telenovela. Eu fiz várias séries, fiz vários filmes e teve também essa parada de pandemia. Então eu volto com aquela ideia assim: 'Eu tô quicando (de felicidade)'", disse.

O pai de Enzo e Sophia ainda comentou sobre o clima dos bastidores do folhetim, que já tem demonstrado ser bem animado. "É um grupo unido, não é uma novela de grande elenco é até pequeno, mas muito unido e pronto para puxar esse público para nossa história", contou ele.

Discreto quanto a sua vida pessoal, Edson aproveitou o clima de descontração do evento de lançamento da novela, para revelar que já passou por alguns momentos que geraram um "maior fuzuê". Um deles foi quando decidiu virar ator profissional.

"Comecei fazendo escondido", relembrou ele, que inicialmente não teve o apoio dos familiares. "Tive que caprichar muito para convencer o meu pai. Ser ator era uma coisa um pouco estranha e ele queria um filho com um diploma sério nas mãos", revelou.