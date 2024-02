Com festa luxuosa, Edson Celulari e Karin Roepke comemoram aniversário da filha

Chiara, filha do ator Edson Celulari e Karin Roepke, ganhou uma festa temática luxuosa para comemorar seu aniversário de 2 anos

Chiara, filha de Edson Celulari e Karin Roepke, ganhou uma festa luxuosa para comemorar mais um ano de vida. A menina completará dois anos na próxima sexta-feira, dia 23 de fevereiro.

Nas redes sociais, o ator postou um vídeo com os detalhes da celebração, que teve como tema 'Confeitaria da Minnie'. Para o evento, a aniversariante surgiu usando um lindo vestido lilás, e posou sorridente ao lado dos papais e dos irmãos mais velhos, Enzo Celulari e Sophia Raia, fruto do relacionamento de Celulari com a atriz Claudia Raia.

Ao dividir o vídeo da festa no feed do Instagram, Edson, que está no ar na novela Fuzuê, da Globo, se derreteu. "Realizando sonhos do nosso sonho que faz 2 anos. Te amamos muito, filha. Que você acredite no impossível, aposte na delicadeza, que seja verdadeiramente autêntica e feliz", falou o artista

Karin também postou várias fotos da festa da filha e se declarou para a herdeira nas redes sociais. "Aniversário da nossa Chiara na 'Confeitaria da Minnie' mais fofa e cheia de amor. Viva você e seus 2 anos! Nós te amamos, filha iluminada", declarou a artista.

Confira as publicações:

