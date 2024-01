Edson Celulari encanta ao mostrar os filhos se divertindo na piscina

O ator Edson Celulari encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar Enzo Celulari, Sophia Raia e Chiara se divertindo juntos

Edson Celulari encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 13, ao compartilhar um vídeo mostrando um momento de diversão em família.

No registro publicado no feed do Instagram, o ator, que está no ar na novela Fuzuê, da Globo, mostrou a filha caçula, Chiara, de 1 ano, se divertindo na piscina com a mamãe, Karin Roepke. Depois, a pequena também surge sorridente ao lado dos irmãos mais velhos, Enzo Celulari e Sophia Raia.

Ao dividir o momento de lazer com os fãs, Celulari se derreteu. "Dias lindos de verão", escreveu ele na legenda da publicação, recebendo várias mensagens carinhosas dos internautas. "Essas crianças, coisa mais linda", disse a atriz Lilia Cabral. "Além de ser um ator perfeito, a arte de fazer filhos lindos você entende", escreveu uma seguidora. "Lindo de se ver o amor dessa família", falou uma fã.

Vale lembrar que Enzo e Sophia são filho de Edson com a atriz Claudia Raia. Os atores se separaram em 2010, após 17 anos de casados.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)

Edson Celulari comemora diversidade de Fuzuê

De volta às novelas depois de cinco anos de hiato, o ator Edson Celulari tem enxergado uma realidade totalmente diferente nos bastidores da TV Globo. Destaque na novela Fuzuê, o artista conversou com a CARAS sobre seu retorno e fez questão de exaltar a diversidade da produção.

"Novela é um trabalho coletivo, não se faz sozinho. Tem muita gente nova, que eu nem conhecia, uma mescla de gerações, e essa troca é importante", aponta ele, que acabou de completar 45 anos de carreira.

Acompanhando as mudanças do mercado, Edson, que tem se preparado para a estreia em janeiro do filme Nosso Lar 2: Os Mensageiros, analisou as novas possibilidades e como isso reflete não apenas entre os profissionais da área, mas também no público consumidor do audiovisual. Confira a entrevista completa!