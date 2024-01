Samuel de Assis considera possibilidade de viver relação aberta: ‘Vamos pegar?’

Discreto em sua vida pessoal, o galã da Globo, Samuel de Assis, confessa não acreditar na monogamia e revela detalhes de antigas relações

Na última segunda-feira, 15, Fernanda Paes Leme estreou seu novo programa no GNT, chamado 'Na piscina com Fe Paes Leme'. A apresentadora causou logo de início ao convidar o ator Samuel de Assis para discutir um tema que frequentemente divide opiniões: o relacionamento aberto. Discreto em sua vida pessoal, o artista aproveitou para revelar detalhes de suas relações.

Além de entregar qual é o seu atual status de relacionamento após muito mistério, Samuel relembrou experiências amorosas de seu passado e contou que está aberto para viver um namoro diferente no futuro. Solteiríssimo, o ator afirmou não acreditar na monogamia e destacou que considera natural procurar outro parceiro sexual fora da relação.

“Nunca vivi um relacionamento aberto. Já tive relações em que a gente falava assim: 'Vamos pegar? Vamos juntos'”, Samuel detalhou sua experiência. “Não acredito na monogamia para o resto da vida. É uma crença minha”, o galã da antiga novela da Globo, ‘Vai na Fé’, reafirmou o posicionamento em sua vida amorosa.

“Tenho 41 anos... Se a gente casar e a gente ficar até os 80, se a gente vai morrer junto, não acho que a gente vai ficar até os 80 só transando entre a gente”, disse o ator, que justificou: “Se a gente quer curtir uma outra coisa, vamos juntos. Não somos parceiros, não estamos juntos? Então, vamos lá juntos”, Samuel exemplificou.

Em meio a solteirice, Samuel ainda contou que é um romântico incurável e se apaixona todos os dias: "Já tive muitos, muito amores de verão. O verão tem disso, né? É a época que a gente fica mais 'molinho' e encontro pessoas. Eu me apaixono todos os dias. Aqui, eu já me apaixonei umas três vezes”, ele brincou durante seu banho de piscina com a comandante da atração, Fepa.

Por fim, o galã da Globo detalhou alguns dos relacionamentos de seu passado: "Já namorei. Acho que o namoro mais longe que tive foram três anos e meio, é pouco. Foi o mais longo até hoje”, disse Samuel, que costuma manter sua vida amorosa e seu histórico de relacionamentos fora dos holofotes e sob total discrição.

Samuel de Assis fez terapia para se achar bonito:

Em entrevista à revista CARAS, Samuel de Assis abriu o coração e falou um pouco sobre sua intimidade. Em meio ao sucesso da antiga trama das sete na TV Globo, o artista refletiu sobre as dificuldades enfrentadas por muitos homens negros no Brasil. Inclusive, o ator contou que chegou a fazer terapia para se achar bonito.

“Eu era um preto que vinha do Nordeste. Culturalmente eu fui educado para não me achar bonito mesmo. Então, foi toda uma construção. Haja terapia para a gente aprender a se olhar e se achar uma pessoa bonita", disse Samuel, que falou o título na emissora global: "O galã de hoje em dia não é aquele viril, branco e que não chora", ele celebrou.