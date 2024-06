Além de Juliette, confira famosas que namoram caras mais novos

Após Juliette comentar sobre diferença de idade com namorado; relembre algumas personalidades que também assumiram relacionamento com homens mais novos

Nesta semana, a cantora Juliette Freire (34) movimentou as redes sociais após comentar sobre o seu namorado, o atleta Kaique Cerveny (25), a campeã do BBB 21 falou sobre sua experiência de se relacionar com um cara mais novo. Abaixo, confira famosas que também namoram homens mais jovens.

Durante entrevista com a jornalista Mari Palma, no vídeocast Na Palma da Mari, no qual a CARAS Brasil teve acesso com exclusividade, Juliette afirmou que a diferença de idade é algo indiferente para ela, sua prioridade é se relacionar com homens confiantes.

"Ele é atleta, então precisa lidar muito com essa questão da segurança. Apesar de ser mais novo, ele tem uma maturidade muito grande. E isso foi o que me encantou. E eu vejo que relacionamentos acabam ou as mulheres são silenciadas por essas razões... Vaidade demais e o cara querer uma mulher inferior, e eu quero uma pessoa igual a mim", contou a ex-BBB.

SABRINA SATO E NICOLAS PRATTES

No começo do ano, a apresentadora Sabrina Sato (43) assumiu um relacionamento com o ator Nicolas Prattes (26), mesmo sendo alvo de críticas, os dois não escondem o quanto estão felizes com essa relação.

Recentemente, em entrevista à Vogue, os famosos contaram alguns detalhes de como se aproximaram e como foi o primeiro encontro. Após especulações de que estariam vivendo um romance há algum tempo, Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiram publicamente o namoro no Carnaval deste ano.

Nicolas Prattes e Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha

No ano de 2017, a apresentadora Fátima Bernardes (61) assumiu publicamente seu relacionamento com o deputado federal Túlio Gadêlha (36). Recentemente, Fátima usou seu perfil do Instagram para responder algumas dúvidas de seus fãs e seguidores. Ao longo do bate-papo, a jornalista falou um pouco como se sente em relação aos julgamentos que recebe a respeito de seu namoro com Gadêlha, 25 anos mais novo.

Desde que assumiu o namoro com o político, a diferença de idade entre os dois está sempre em foco. Ao aconselhar uma internauta que contou passar pela mesma situação, Fátima explicou que, com o tempo, as críticas vão deixando de ter importância.

"Você não está fazendo nada de errado, não está fazendo nada contra ninguém, então não tem com o que se preocupar. Você está cuidando da sua vida. Cuide do seu amor, cuide da sua vida e eu acho que aí você não vai dar mais importância para isso. Você não vai, acredite", declarou Fátima nas redes sociais.

Fátima Bernardes acompanha a cerimônia de diplomação do namorado, Túlio Gadelha - Foto: Reprodução / Instagram

TATÁ WERNECK E RAFAEL VITTI

Por fim, a atriz e apresentadora Tatá Werneck (40) é casada com o ator Rafael Vitti (28), os dois se conheceram enquanto casal em 2017. Atualmente, eles têm uma filha, Clara Maria (3). No começo do namoro, por conta da diferença de idade, a humorista revelou que não acreditava no futuro desse relacionamento.

“Tantos homens com medo. Medo de se relacionarem. De estarem ao lado de uma mulher independente. Medo do futuro. Medo do presente. Medos. Eis que chega um homem sem medo de nada. Rafa é um velho sábio. Velho sábio com colágeno de menino aprendiz. E me mostrou que eu estava receosa em ver como seria algo que, na verdade, já estava sendo”, disse Tatá Werneck nas redes sociais.

Tata Werneck compartilhou vídeo em que mostrava diferença de idade com o marido Rafael Vitti - Reprodução: Instagram

