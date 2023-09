Tata Werneck diz acreditar que destino a uniu a Rafael Vitti: 'Não faz meu tipo'

Tata Werneck e Rafa Vitti estão juntos desde 2017 e são pais da Clara Maria, de 3 anos

Tata Werneck, de 40 anos, diz acreditar que o destino a uniu ao seu marido, o ator Rafael Vitti, de 27 anos. A atriz foi questionada por um seguidor do Instagram sobre como ela teria conquistado o ator e surpreendeu os fãs com a resposta.

"O Rafa não faz meu tipo e nem eu faço o dele. Estava no nosso destino. A gente tinha que ficar junto para nascer a Cacá", acredita a apresentadora de ‘Lady Night’, que é mãe da Clara Maria, de 3 anos, com o ator.

Atores assumiram o namoro em fevereiro de 2017. Eles têm 12 anos de diferença de idade, o que fez com que Tata no começo não acreditasse que a relação daria certo. “Tantos homens com medo. Medo de se relacionarem. De estarem ao lado de uma mulher independente. Medo do futuro. Medo do presente. Medos”, começou Tata.

“Eis que chega um homem (que imprime menino, mas não caiam nessa). Um homem sem medo de nada. Rafa é um velho sábio. Velho sábio com colágeno de menino aprendiz. E me mostrou que eu estava receosa em ver como seria algo que, na verdade, já estava sendo”, disse ela.

Atualmente, trabalham juntos em Terra e Paixão. Os dois são bastante discretos nas redes sociais, mas sempre exaltam um ao outro. Recentemente a comediante falou sobre expor a pequena nas redes sociais:

"A gente mostra às vezes, mas a verdade é que acho tudo muito perigoso. Tem gente muito maneira, mas tem gente má também. Basta uma pessoa má para fazer uma parada ruim. Também tem a privacidade dela. Cacá pode crescer detetive particular, sei lá, que não gosta de se expor muito”, declarou.

Tata Werneck reage ao ver foto do marido sem camisa

Tata Werneck reagiu nas redes sociais ao compartilhar um comentário divertido ao ver uma nova foto do seu marido, Rafael Vitti. O rapaz mostrou um clique sem camisa no espelho do banheiro da academia e a artista se derreteu ao ver a boa forma do amado.

Na foto, ele deixou à mostra o peitoral definido e o abdômen sarado. “Virei o que mais temia e julgava: o cara que tira foto no espelho depois do treino. Mas, na boa… Domingo de sol e eu estou aqui, é muito esforço para não poder dar uma biscoitada”, declarou ele.

Então, Tata comentou com uma referência à nova música de Luisa Sonza, Chico. “Rafa se tu me quiseres, sou dessas mulheres, que te vê malhar”, escreveu ela.