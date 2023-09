Tata Werneck posta foto combinando look com filha e encanta seguidores: “Meu grude”

LOOK DO DIA!

A foto chamou a atenção dos seguidores de Tata pela semelhança entre a atriz e a pequena

Neste sábado, 09, Tata Werneck encantou seus seguidores ao publicar uma foto ao lado da filha, Maria Clara, de 3 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Rafa Vitti, no clique mãe e filha aparecem combinando o look. Na legenda, a artista escreveu: “Meu grude”.

Os fãs da artista logo reagiram nos comentários e destacaram a semelhança entre Tatá e a herdeira. “Cópia”, disparou uma, “Puxou a mãe", escreveu outra “Uma conexão e amor que não se explica, ser mãe com certeza será seu melhor papel Tata!”, declarou uma terceira, “Ai não aguento!!! Muito lindas!!!! Quero roupinhas iguais assim também kkk”, brincou outra.

Amigas famosas de Tata também comentaram sobre a semelhança das duas: “Iguaizinhas”, escreveu Fernanda Gentil, “Sua cópia”, apontou Cristiana Oliveira.

Recentemente, a apresentadora abriu uma caixa de perguntas para interagir com os seguidores nas redes sociais. Em uma das perguntas, ela respondeu o motivo de não estar mostrando tanto a filha, a pequena Clara Maria:

"A gente mostra às vezes, mas a verdade é que acho tudo muito perigoso. Tem gente muito maneira, mas tem gente má também. Basta uma pessoa má para fazer uma parada ruim. Também tem a privacidade dela. Cacá pode crescer detetive particular, sei lá, que não gosta de se expor muito”, declarou.

Ela recebeu o apoio dos fãs. "A verdade é que tem muita gente amarga e rancorosa que não suporta ver ninguém feliz e fica comentando crueldades! Ela tá certa", disse uma. "Antes eu postava tudo da minha pequena e meu perfil era aberto, hoje meu perfil é fechado e posto pouco da minha pré-adolescente. De dois anos pra cá a crueldade aumentou demais", confessou outra.

Vale lembrar que Clara é a única filha do casal e completará 4 anos em 23 de outubro. Tatá Werneck e Rafa Vitti estão juntos há sete anos.

Tata Werneck se recupera da covid

Tata Werneck usou as redes sociais para dividir uma boa notícia com seus seguidores. A atris, que interpreta a personagem Anely na novela Terra e Paixão, da TV Globo, recebeu alta hospitalar após ficar internada para se recuperar da covid-19.