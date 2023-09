Tata Werneck se recupera da covid e recebe alta do hospital

A atriz Tata Werneck contou para os seguidores que testou negativo para a covid e já está em casa

Tata Werneckusou as redes sociais para dividir uma boa notícia com seus seguidores. A atris, que interpreta a personagem Anely na novela Terra e Paixão, da TV Globo, recebeu alta hospitalar após ficar internada para se recuperar da covid-19.

A artista, que estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi para a casa após testar negativo para a doença. Ela optou pelo isolamento para não contaminar a filha Clara Maria, de 3 anos, fruto de seu casamento com o ator Rafael Vitti.

Em seu perfil oficial no Twitter, Tata falou sobre a alta e agradeceu as mensagens de apoio durante o período que ficou no hospital. "Galera, obrigada pelas mensagens de carinho! Tô negativa já. Em casa e feliz. Obrigada", escreveu ela.

Como testou postivio para a covid, Werneck precisou ser afastada das gravações da novela das nove. Durante o período que passou no hospital, ela falou sobre a saudade que estava de sua personagem. "Ai gente, tô doida para voltar para gravar a novela. Estou vendo aqui a novela. Eu tinha tanta cena essa semana. Caiu tudo. Quero saber que calcinha é essa, Caio, fio-dental, fio-cheiroso, na sua poltrona?", disse referindo-se ao personagem de Cauã Reymond.

Confira a publicação:

Galera obrigada pelas msgs de carinho ! Tô negativa já :) em casa e feliz 🦋 obrigada — Tata werneck (@Tatawerneck) September 2, 2023

Jonathan Azevedo é afastado de gravações de 'Terra e Paixão'

Além de Tata Werneck, o ator Jonathan Azevedo também está afastado das gravações da novela das nove, Terra e Paixão. Após a atriz se internar por testar positivo para a covid-19, o par romântico dela na trama também descobriu que está com a doença. Por precaução, ele está isolado em casa com os sintomas de resfriado, como já havia dito: "Estou com o corpo meio amuado, deve ser a academia porque parei de malhar três dias e voltei agora. Papai tá dodói! Meu corpo todo dolorido, estou sem energia".