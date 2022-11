Luis Lobianco teste positivo para a covid-19 pela segunda vez: "Protejam-se"

O ator Luis Lobianco contou aos seguidores que testou positivo para a covid-19, e alertou sobre a vacinação

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 21h02

Luis Lobianco (40) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para revelar aos seguidores que testou positivo para a covid-19 pela segunda vez.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma foto em que aparece segurando um teste antígeno com o resultado positivo, e contou que após ter tomado as quatro doses da vacina, seus sintomas são leves.

"Covidei de novo. Como tomei as 4 doses de vacina, os sintomas são leves, de um resfriado", explicou Lobianco, que em seguida incentivou os seguidores a se vacinarem e se protegerem. "Não deem mole, tomem a vacina. Protejam-se!", completou.

Nos comentários, os fãs desejaram uma boa recuperação. "Melhoras", disse uma seguidora. "Se cuida", escreveu outra. "Que bom que estás plenamente vacinado e que os sintomas são leves! Fica bem", falou um fã.

Além do ator, outros famosos também revelaram que estão com covid-19, dentre eles, o narrador esportivo Galvão Bueno (72), o cantor Zé Neto (32), da dupla com Cristiano (34), e a cantora Joelma (48). Essa é a quinta vez que a artista é diagnosticada com a doença. "Pois é, testei positivo pela quinta vez, inexplicável, to nem acreditando nisso", lamentou ela.

Confira a publicação de Luis Lobianco sobre a covid-19:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luis Lobianco (@luislobianco)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!