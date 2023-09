Serginho Groisman revela data para voltar ao trabalho após se recuperar da covid

O apresentador Serginho Groisman precisou ficar isolado da família e cancelar as gravações do programa após testar positivo para a covid

Serginho Groisman, de 73 anos, usou as redes sociais na manhã deste domingo, 17, para dividir uma boa notícia com os seguidores. O apresentador, que comando o programa Altas Horas, da TV Globo, está recuperado após testar positivo para a covid.

No vídeo publicado no feed do Instagram, o comunicador, que precisou ficar isolado da família e cancelar as gravações de seu programa, revelou que vai voltar ao trabalho após receber o resultado negativo. Ele também agradeceu as mensagens de carinho que recebeu dos amigos e fãs.

"Oi minha gente. Tô passando aqui para agradecer as mensagens de carinho que vocês mandaram, eu fiquei muito feliz, emocionado. Agradecer a vacina. Dizer que tá tudo bem, tudo tranquilo. Segunda eu volto a gravar, terça também para recuperar o programa que eu não gravei essa semana. Obrigado, saúde, saúde e saúde", disse Groisman no vídeo.

No dia 8 de setembro, Serginho gravou um vídeo para contar que testou positivo para a covid. Ele contou que estava isolado da mulher, Fernanda Molina, e do filho, Thomas, de 8 anos, após sentir alguns sintomas da doença. "Oi, minha gente, eu tô passando por aqui pra dizer que testei positivo para covid. Tô com alguns sintomas, mas já tô tratando. A família fez testes, tá todo mundo bem. Tô isolado, é isso. Fiquem bem", disse ele na ocasião.

