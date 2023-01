Vera Fischer tranquiliza os fãs após testar positivo para a covid-19: "Estou melhorando"

A atriz Vera Fischer afirmou que está se recuperando da covid-19 e agradeceu o carinho dos fãs

Vera Fischer (71) usou as redes sociais nesta terça-feira, 10, para tranquilizar os seguidores após testar positivo para a covid-19.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo para relatar que está se recuperando e já está se sentindo melhor, principalmente após tomar as quatro doses da vacina contra o vírus.

"Vocês estão preocupados comigo e eu agradeço muito. Estou melhorando e eu já tomei as quatro doses da vacina, estou repousando e logo, logo vou estar boa", disse ela no começo da gravação.

Em seguida, Vera avisou aos fãs que em breve estará em cartaz no teatro. "Em breve vou estar no Teatro Prudencial - no Rio de Janeiro- com a peça 'Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito' e quero ver todos vocês lá, tá bom? Obrigada pelo carinho", finalizou.

Na legenda, Fischer também falou sobre sua recuperação. "Pessoal, estou bem e vai ter estreia sim, meus queridos. Beijos e mais beijos", tranquilizou a artista.

Os internautas desejaram melhoras nos comentários. "Que você melhore a cada instante, querida @verafischeroficial Saúde! Saúde! Saúde!", disse uma seguidora. "Fique bem, Vera. Que se recupere logo. Te desejo mais saúde e mais sucesso com a estreia de sua peça. Deus te proteja e guarde", falou uma fã. "Que bom que está melhor, musa!! Logo, logo está 100%", afirmou uma admiradora.

