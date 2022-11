Casimiro adia casamento após testar positivo para a covid-19

Nas redes sociais, o youtuber Casimiro contou que testou positivo para a covid-19 e precisou adiar seu casamento com Anna Beatriz Lima

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 16h20

O jornalista e streamer Casimiro Miguel (29) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 17, para contar aos seus seguidores que testou positivo para a covid-19.

Ele iria se casar no próximo sábado, 19, com Anna Beatriz Lima, mas após ter contraído a doença, os dois decidiram adiar a cerimônia, que deve acontecer no próximo mês.

"Fala rapaziada, tudo bem? Tô passando aqui pra fazer um comunicado não muito feliz. O meu casamento, que seria agora dia 19, não vai acontecer. Ontem eu testei positivo pra covid e uma decisão nossa, que foi muito doída, mas foi melhor pra todo mundo, pra saúde dos convidados... a gente decidiu adiar esse casamento provavelmente para o mês que vem. É melhor que eu avise por aqui do que saia em algum site antes, com alguma matéria caça-cliques", informou o influencer através dos Stories do Instagram.

Em seguida, Casimiro contou como está se sentindo. "Eu tô bem, estou sendo medicado, tudo sob controle e espero voltar mais forte do que nunca aí pra essa Copa do Mundo que está chegando", completou o jornalista, que irá transmitir os 22 jogos da Copa do Mundo na 'CazéTV', seu canal no YouTube, incluindo todos os jogos do Brasil, abertura, semifinais e a final, que acontece no dia 18 de dezembro.

