Com Covid-19, Belo revela tristeza ao perder 'fim de semana dos sonhos'

O cantor Belo revelou que precisou cancelar sua agenda de shows e compromissos nos próximos dias após diagnóstico de Covid-19

O cantor Belo fez um longo desabafo nas redes sociais após ser diagnosticado com Covid-19 nesta sexta-feira, 19. Por precisar ficar isolado, o cantor teve que cancelar todos os seus compromissos até a próxima segunda-feira, 22.

Através de seu Instagram, o marido de Gracyanne Barbosa lamentou a situação e não escondeu a tristeza ao ter que adiar suas apresentações, marcadas há algum tempo. "Imaginem um fim de semana dos sonhos, Baile da Santinha em Salvador, Massayó Verão em Maceió e Ensaios da Anitta no Rio. Agora pensem num coração que estava cheio de alegria por estar presente nesses três incríveis eventos no nosso país", iniciou.

E continuou: "E, de repente, às vezes a gente precisa enfrentar umas peças que o destino nos prega. Voltei de São Paulo na madrugada de quarta para quinta, descansei um pouco e acordei não me sentindo tão bem, responsável, como todos nós precisamos ser, fui fazer exames e fui diagnosticado com Covid, estou bem gente, com sintomas que logo passarão, tenho certeza", explicou o cantor.

Ao final de seu relato, Belo contou que decidiu falar publicamente a respeito da situação para tranquilizar os fãs sobre seu quadro de saúde. "Estou aqui, escrevendo esse texto, pra dizer a todos vocês que lamento muito, não tem ideia do quanto estou sentindo não poder estar pertinho de cada um. Mas ao mesmo tempo com a consciência tranquila de que estou fazendo o certo para preservar e cuidar da saúde de todo mundo", declarou ele, por fim.

Vale lembrar que, recentemente, Belo realizou um show exclusivo para os brothers do BBB 24, da Globo. Na ocasião, o artista entrou na casa mais vigiada do país em uma espécie de ‘guindaste’ e virou assunto nas redes sociais por sua performance.

Belo detalha experiência após entrar 'voando' no BBB 24

O cantor Belo realizou o primeiro show no BBB 24, da Globo, e surpreendeu os brothers e o público ao entrar na casa mais vigiada do país 'voando'. Em uma espécie de 'guindaste', o artista realizou uma entrada triunfal na festa, iniciada na noite de quarta-feira, 10.

Em entrevista ao Gshow, o marido de Gracyanne Barbosa contou detalhes da experiência inusitada. "Só o Boninho pra fazer isso comigo, pelo amor de Deus. Eu tenho medo de altura, gente!", confessou o pagodeiro.

A ideia do diretor de TV, porém, deu muito certo e Belo revelou que já está pronto para outra aventura. "Acabou também, agora não tenho mais medo não. A próxima eu vou querer 150 metros. Sensacional, magnífico!", declarou ele.