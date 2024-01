BBB 24: Entrada inusitada de Belo em festa agita web: 'Gracyanne está segurando'

Cantor Belo surpreendeu os brothers ao chegar em uma espécie de 'guindaste' para cantar no BBB 24

O cantor Belo foi o responsável por abrir a primeira festa do BBB 24, da Globo. Na noite desta quarta-feira, 9, o artista surpreendeu os brothers e os telespectadores do reality show ao entrar na casa mais vigiada do país de forma inusitada.

O marido de Gracyanne Barbosa 'desceu do céu' na altura da piscina com direito a sinalizadores e muita animação dos participantes. Após finalmente chegar ao chão, Belo seguiu até a pista de dança e seguiu o show ao lado dos confinados.

A entrada inesperada do pagodeiro na festa rapidamente viralizou nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados da web. "Do nada o Belo vem suspenso num guindaste, coisas que só acontecem no BBB", brincou um internauta.

"Certeza que quem tá segurando a corda que o Belo tá pendurado é a Gracyanne", se divertiu outro. "Passando mal, o Belo desceu do céu igual uma diva pop abrindo turnê", comentou um terceiro. "Gracyanne está segurando a corda", disse mais um.

Confira a entrada de Belo no BBB 24:

> o belo saindo do teto

> a festa parecendo ter 60 pessoas

> ninguém tá sentado



que saudades de uma festinha raiz #bbb24pic.twitter.com/OmZGPF4Vim — cris dias (@crisayonara) January 11, 2024