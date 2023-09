Serginho Groisman se isola da família após testar positivo para a covid

O apresentador Serginho Groisman contou nas redes sociais que está com alguns sintomas da covid

O apresentador Serginho Groisman, de 73 anos, usou as redes sociais para contar aos seus seguidores que testou positivo para a covid. Ele revelou que está se tratando após sentir alguns sintomas da doença, e também está isolado.

No vídeo publicado no feed do Instagram na noite desta sexta-feira, 8, o comandante do programa Altas Horas, da TV Globo, ainda contou que sua família também fez o exame, e estão todos bem. O artista, aliás, é casado com a dentista Fernanda Molina, e eles são pais de Thomas, de 8 anos.

"Oi, minha gente, eu tô passando por aqui pra dizer que testei positivo para covid. Tô com alguns sintomas, mas já tô tratando. A família fez testes, tá todo mundo bem. Tô isolado, é isso. Fiquem bem", disse ele na gravação.

Nos comentários, Groisman recebeu mensagens dos famosos e fãs desejando melhoras. "Meu amado, ficará tudo bem! Estamos com você", escreveu a cantora Ivete Sangalo. "Que seja leve e que você esteja de volta rapidinho, alegrando nossos sábados à noite meu irmão!", comentou o cantor Paulo Ricardo. "Fique bom logo", falou a apresentadora Angélica. "Ô meu amigo sinto muito! Com os cuidados devidos logo você estará de volta! Ficar sem Serginho no Sábado não é nada agradável", comentou o humorista Tom Cavalcante. "Vai ficar tudo bem", disse um seguidor. "Serginho fique bem. Você é muito especial. Já, já estará tudo normal", afirmou um fã.

Confira o vídeo:

