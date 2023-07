Filho de Gugu visita a Globo e Serginho Groismann revela o motivo

Filho de Gugu Liberato, João Augusto aparece nos estúdios da Globo logo após visitar o SBT e o motivo vem à tona

O jovem João Augusto Liberato, que é filho de Gugu Liberato, teve uma semana agitada de compromissos. Ele esteve nos estúdios da Globo em São Paulo e visitou o apresentador Serginho Groismann, que foi o responsável por revelar o motivo da visita dele.

Groismann contou que João Augusto pediu para ir em uma gravação do seu programa para saber mais como tudo funciona, já que ele quer seguir os passos do pai na TV. Nas redes sociais, o veterano mostrou uma selfie dos dois juntos nos bastidores da atração.

"Durante essa semana, João Augusto quis visitar o estúdio e acompanhar uma gravação do Altas Horas. O programa vai ao ar em duas semanas. Disse estar interessado em talvez fazer o que o pai fazia. Boa sorte", afirmou ele.

João Augusto Liberato também esteve no SBT

Também na semana passada, João Augusto Liberato esteve nos estúdios do SBT para gravar uma participação no Programa Silvio Santos, que é comandado por Patricia Abravanel. Nas redes sociais, ele mostrou fotos de sua visita na emissora e falou sobre a experiência.

"Ontem tive o prazer imenso de visitar a SBT depois de muitos anos! Esse foi o lugar onde meu pai foi recebido e tratado como uma família, e construiu grande parte do seu legado. Adorei conhecer você Patrícia Abravanel! Você é muito simpática! Me emocionei muito e me senti em casa. Me fez muito bem estar ali", disse ele.

E completou: "Silvio Santos foi uma das pessoas mais importantes para a vida e carreira do meu pai. Sei que os dois compartilhavam um respeito mútuo e muito grande. Essa visita me fez lembrar de muitos momentos que vivi ao lado do meu pai, e eu só tenho a agradecer. Para todos da produção, muito obrigado! Foi muito legal ver que todos se lembravam de mim e que amam muito meu pai. Também quero agradecer à Maisa [assessora de imprensa do SBT] pela recepção incrível!".