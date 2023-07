Filho de Gugu revela como foi sua visita ao SBT: 'Amam meu pai'

Filho de Gugu Liberato, João Augusto grava participação no Programa Silvio Santos, do SBT, e revela os bastidores de sua visita: 'Lembravam de mim'

O jovem João Augusto Liberato, que é o filho de Gugu Liberato, emocionou os seus seguidores nas redes sociais ao mostrar um álbum de fotos de como foi sua visita ao SBT nesta semana. Ele foi gravar uma participação no Programa Silvio Santos, que é comandado por Patricia Abravanel, e adorou receber o carinho dos funcionários da emissora na qual seu pai já trabalho.

Na legenda das fotos, o rapaz escreveu um relato carinhoso sobre o que viveu ao chegar no SBT como convidado e relembrou o carinho de todos com o seu pai.

"Ontem tive o prazer imenso de visitar a SBT depois de muitos anos! Esse foi o lugar onde meu pai foi recebido e tratado como uma família, e construiu grande parte do seu legado. Adorei conhecer você Patrícia Abravanel! Você é muito simpática! Me emocionei muito e me senti em casa. Me fez muito bem estar ali", disse ele.

E completou: "Silvio Santos foi uma das pessoas mais importantes para a vida e carreira do meu pai. Sei que os dois compartilhavam um respeito mútuo e muito grande. Essa visita me fez lembrar de muitos momentos que vivi ao lado do meu pai, e eu só tenho a agradecer. Para todos da produção, muito obrigado! Foi muito legal ver que todos se lembravam de mim e que amam muito meu pai. Também quero agradecer à Maisa [assessora de imprensa do SBT] pela recepção incrível!".

Patricia Abravanel também falou sobre a visita de João Augusto. "Foi um prazer te conhecer pessoalmente João, que é filho do nosso querido e amado", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Augusto Liberato (@joaoaugustoliberato)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Mãe do filho de Gugu faz homenagem para o herdeiro

Em meio à disputa na justiça pela herança de Gugu Liberato, Rose Miriam, mãe dos filhos dele, decidiu fazer uma homenagem para o filho mais velho ao contar o que sente. "Esse olhar profundo é de uma pessoa que é preciosa para Deus. Eu conheço meu filho desde o primeiro dia dele no meu ventre, e sei o que vai nas profundezas do seu coração. Eu sei que o Espírito Santo está com ele, cuidando dele o tempo todo, assim como Ele cuida de nós todos", começou dizendo.

"O João é um rapaz sensível e muito carinhoso, cheio de amor ao próximo. Grandes dias virão para ele. Eu amo meu filho independentemente de qualquer situação. Amo demais minhas filhas também; elas são duas moças incríveis e belas! Tenham todos um lindo dia. O nosso Deus é um Deus de recomeços e Ele está de braços abertos para nos receber", falou ela.