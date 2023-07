Filho de Gugu Liberato emociona ao visitar o SBT

Filho de Gugu Liberato, João Augusto participou de uma gravação do Programa Silvio Santos e fez declaração marcante

O jovem João Augusto Liberato, que é filho de Gugu Liberato, causou comoção nos corredores do SBT ao visitar a emissora que o pai trabalho por vários anos. Ele esteve no local para gravar uma participação no Programa Silvio Santos, que é comandado por Patricia Abravanel, e recebeu um troféu em homenagem ao pai, informou o colunista Gabriel Perline, do site IG.

Além disso, o jornalista contou que a presença de João Augusto deixou os funcionários mais antigos do SBT emocionados e alguns até choraram ao conhecerem o rapaz já adulto, pois tinham contato com ele quando era criança.

No palco, João Augusto emocionou todo mundo ao contar que deseja seguir os passos do pai. “Estou me dedicando à comunicação, quero trabalhar com isso, para manter o legado do meu pai”, disse ele.

Mãe do filho de Gugu faz homenagem para o herdeiro

Em meio à disputa na justiça pela herança de Gugu Liberato, Rose Miriam, mãe dos filhos dele, decidiu fazer uma homenagem para o filho mais velho ao contar o que sente. "Esse olhar profundo é de uma pessoa que é preciosa para Deus. Eu conheço meu filho desde o primeiro dia dele no meu ventre, e sei o que vai nas profundezas do seu coração. Eu sei que o Espírito Santo está com ele, cuidando dele o tempo todo, assim como Ele cuida de nós todos", começou dizendo.

"O João é um rapaz sensível e muito carinhoso, cheio de amor ao próximo. Grandes dias virão para ele. Eu amo meu filho independentemente de qualquer situação. Amo demais minhas filhas também; elas são duas moças incríveis e belas! Tenham todos um lindo dia. O nosso Deus é um Deus de recomeços e Ele está de braços abertos para nos receber", falou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rose Miriam Di Matteo (@rosemiriamoficial)

Filhas de Gugu Liberato falam sobre a relação com o irmão mais velho

Em entrevista no programa Fantástico, da Globo, as gêmeas Sofia e Marina Liberato falaram sobre a relação com o irmão mais velho, já que eles estão em lados opostos quando o assunto é a partilha dos bens de Gugu e o reconhecimento ou não da união estável de Rose Miriam com o apresentador.

As duas contaram que eles têm uma relação normal de irmãos e se falam. “Há um mês, a gente estava em Orlando e conversamos como uma família normal, como irmãos, dando abraços. Uma família normal”, disse Marina.

Ao ser questionada se os irmãos conversam sobre a divisão da herança, elas negaram e falaram que não costumam tocar neste assunto nos momentos em família. “A gente já tentou conversar”, disse Marina. E Sofia completou: “Não é um problema pra gente. Isso não afeta a nossa relação. A relação de irmãos é mais importante”.