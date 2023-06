Sem o apoio do filho, Rose Miriam escreve declaração para João Augusto: 'Sensível'

Rose Miriam escreve declaração para João Augusto, filho que apoia o testamento deixado por Gugu Liberato

Na justiça, o filho de Gugu Liberato, João Augusto Liberato, não apoia a mãe, Rose Miriam, que recorre para ter uma união estável reconhecida com o apresentador. Após os últimos acontecimentos envolvendo a família recentemente, ao virem para o Brasil para resolver o caso, a mãe dos três filhos do comunicador resolveu falar sobre o herdeiro que não está do seu lado nessa decisão.

Apoiada pelas gêmeas, Rose Miriam escreveu uma declaração para o primogênito em sua rede social nesta quarta-feira, 28. Publicando uma foto de quando ele era apenas uma criança, ela abriu o coração e falou o que sente.

"Esse olhar profundo é de uma pessoa que é preciosa para Deus. Eu conheço meu filho desde o primeiro dia dele no meu ventre, e sei o que vai nas profundezas do seu coração. Eu sei que o Espírito Santo está com ele, cuidando dele o tempo todo, assim como Ele cuida de nós todos", começou dizendo.

"O João é um rapaz sensível e muito carinhoso, cheio de amor ao próximo. Grandes dias virão para ele. Eu amo meu filho independentemente de qualquer situação. Amo demais minhas filhas também; elas são duas moças incríveis e belas! Tenham todos um lindo dia. O nosso Deus é um Deus de recomeços e Ele está de braços abertos para nos receber", falou ela.

No último domingo, 25, foi ao ar a entrevista das filhas gêmeas no Fantástico. Durante a conversa, elas falaram sobre estar do lado da mãe e como está a relação com o irmão, que deseja que o testamento deixado pelo pai seja cumprido conforme os pedidos do apresentador.

Melhor amigo de Gugu Liberato expõe Rose Miriam em depoimento à Justiça: "Na lama"

Amigo e muito próximo de Gugu Liberato, o diretor Homero Salles revelou detalhes sobre o relacionamento do ex-patrão com Rose Miriam, mãe dos três filhos do apresentador. Ele foi um dos ouvidos nas audiências que tentam provar se ela teve uma união estável com o apresentador.

Segundo ele, os dois nunca tiveram relações íntimas. Ele também contou detalhes de um acordo que foi oferecido após a morte do apresentador. As informações foram publicadas pelo colunista Erlan Bastos, do 'Em Off'.

Segundo ele, Homero Sallescontou que os dois eram muito amigos e que Gugu Liberato escolheu a médica para ser mãe de seus filhos porque ela era "de confiança". Ela recebia dinheiro do apresentador, que teria pago sua faculdade de medicina e a troca de seu carro.

Ainda de acordo com o diretor, a médica foi avisada dos riscos do processo. “Disse à Rose que se ela entrasse com um processo estaria tirando os bens dos filhos. Ela me disse que a irmã morava de aluguel, eu disse que cederíamos um imóvel; ela disse que queria um valor mensal, eu disse que ela teria uma mesada igual à mãe do Gugu”, expôs Salles.

Ele também ficou abalado e fez um desabafo no final do depoimento. “Eu não tenho raiva e nem mágoa da Rose e das crianças, mas nunca vou perdoar por entrarem na Justiça… Jogaram o nome do Gugu na lama com toda essa exposição”, lamentou Salles.

Vale lembrar que Rose Miriam ficou com uma mansão avaliada em R$ 6 milhões localizada em Alphaville, na Grande São Paulo, e recebe um valor de US$ 10 mil dólares ao mês (algo em torno de R$ 48 mil).