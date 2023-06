Vaza laudo psiquiátrico de Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu: "Quadro grave"

Reviravolta? Vaza laudo psiquiátrico de Rose Miriam que atestaria que ela não tinha condições de assinar contrato

Vazou nesta segunda-feira, 26, o laudo médico que apontaria que Rose Miriam di Matteo não tinha capacidade mental para assinar o contrato que foi proposto por Gugu Liberato em 2011. Eles fizeram um acordo oficial sobre a criação dos filhos.

Os detalhes foram publicados pelo portal 'Em Off'. Segundo o laudo, assinado pelo médico Thiago Fernando da Silva, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), ela não teria condições para ter assinado o documento.

O laudo confirma que Rose Miriam di Matteo ficou internada entre janeiro e fevereiro de 2011 após pedido de um médico psiquiatra. Na época, ela teria tentando ingerir uma grande quantidade de medicamentos: 12 comprimidos de Rivotril, 4 de Dramin, 10 de Dipirona, entre outros.

No prontuário, também há relato de que ela teria chorado muito, dito que não era uma boa mãe e que se sentia solitária. No documento, há o relato de que ela apresentaria “sintomas obsessivos preexistentes associadas ao relacionamento afetivo”, além de afirmar a dependência do álcool.

Assim, o médico responsável pelo laudo alega que ela apresentava “um quadro psiquiátrico grave e descompassado, com diversos transtornos psiquiátricos comórbidos”. Outro trecho conclui que ela estava numa crise na época em que assinou os documentos. “Em março de 2011, seus sintomas psiquiátricos encontravam-se descompassados, tendo acabado de sair de uma internação hospitalar por tentativa de suicídio, e encontrava-se incapaz para os atos da vida civil”.

Caso seja comprovado que ela não tinha condições para assinar o Contrato de Compromisso Conjunto para Criação dos Filhos, o documento pode ser anulado.

Ele é filho de Gugu Liberato?

Suposto filho do apresentador Gugu Liberato, o vendedor de carros Ricardo Rocha apareceu pela primeira vez na televisão na noite deste domingo (25). Ele foi entrevistado por Roberto Cabrinino Domingo Espetacular.

Ele disse que está em busca de preencher uma lacuna em sua história. "Só tem o nome da minha mãe e o nome do pai está vazio. Você não ter um carinho do pai, um conselho, um ombro... nos piores momentos, melhores", declarou ele em um dos trechos da entrevista.