Gracyanne Barbosa dá indireta para Belo: 'Toca no coração'

Indireta? Gracyanne Barbosa dá recado ao surgir comendo marmita ao som de música romântica; musa fitness deu a entender que é para Belo

Parece que Gracyanne Barbosa está com saudade de Belo e não está escondendo isso. Novamente, a influenciadora resolveu mandar um recado para o cantor usando a música Digitando, de Gustavo Moura & Rafael.

A canção - que já até foi usada por Silvia Abravanel após uma suposta crise com Gustavo Moura - foi postada de novo na rede social da musa fitness. Depois de escrever a letra dela, Gracyanne surgiu nesta sexta-feira, 26, ouvindo ela enquanto comia sua marmita no carro.

Sofrendo, mas não deixando a dieta de lado, a musa fitness contou que estava ingerindo arroz integral com ovo e deu o recado, que parecia ser para Belo. "Tô com saudade, essa música toca no coração, com outro fulano... aí Deus, bora", falou desabafando.

Nos últimos dias, a famosa se pronunciou e compartilhou vídeos respondendo algumas perguntas sobre o fim de seu casamento. Gracyanne Barbosa então revelou que ainda ama o artista e que se arrepende de não ter feito terapia para salvar a relação diante do dia a dia ocupado deles.

Personal nega traição e aponta manipulação de Gracyanne e Belo

Segundo a versão do personal trainer e sua defesa, ele está sendo usado para alavancar os novos trabalhos de Belo como a turnê do Soweto. "Belo não precisava disso, muito menos Leo Dias, trazendo uma situação a público de forma totalmente distorcida. Nós iremos corrigir todas essas injustiças", alegam apontando também o jornalista Leo Dias.

Nos últimos dias, a separação foi anunciada. Segundo as informações, Gracyanne tinha conhecido um homem na academia quando já estava separada de Belo. Ela e o rapaz começaram a se tornar amigos e o flerte surgiu. Tanto que as pessoas que frequentavam o local começaram a comentar.

Com isso, ela mudou de academia, mas não parou de encontrá-lo. Assim, ela descartou de vez alguma possibilidade de reatar com Belo.