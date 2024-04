Suposto valor do cachê de Belo após separação vem a público e impressiona

Segundo site, Belo estaria no auge da carreira e faturando uma verdadeira fortuna em shows após anunciar a separação de Gracyanne Barbosa

Belo pode estar com azar no amor, mas muita sorte no jogo! Segundo revelado pelo Portal Leo Dias, o cantor vem lucrando uma verdadeira fortuna desde que anunciou sua separação de Gracyanne Barbosa. Isso se deve ao aumento da demanda para assistir o pagodeiro, que resultou em um cachê astronômico e o auge de sua carreira.

Conforme divulgado pelo portal, Belo, conhecido por seu pagode "sofrência", atraiu a atenção do público com o divórcio. Além disso, o cantor anunciou o fim do casamento em um momento um tanto quanto oportuno, já que acaba de resgatar seu antigo grupo, o Soweto, e sua nova turnê com eles está sendo um sucesso.

No entanto, não é apenas com o grupo que o cantor está ocupado: ele já teria reservado algumas apresentações solo devido à alta demanda no momento. Tanto que estaria cobrando um cachê de 700 mil por show, conforme revelado pelo site. Vale destacar que ele até já lançou uma nova canção de amor após o término com a musa fitness.

Ainda segundo o portal, Belo estaria no auge de sua carreira e teria deixado outros cantores de pagode como Thiaguinho, Ludmilla e Menos é Mais no chinelo em termos de faturamento. Até o momento, o cantor não se pronunciou nem revelou o número oficial de seu cachê. No entanto, desde que anunciou o término, ele vem se dedicando exclusivamente à carreira.

Vale mencionar também que Belo recebeu o apoio de Gracyanne para retornar aos palcos logo após anunciarem a separação após 16 anos juntos. Em suas redes sociais, ela deixou um recado e celebrou o sucesso do agora ex-marido: “Não quero falar muito hoje, afinal é um dia especial, para esse cantor tão amado, um dia muito esperado por todos”, disse.

“Um projeto lindo no qual ele está bem dedicado, feliz e sei que vai arrasar demais! Não gostaria que fosse um dia de tristeza! Obrigada a todos, pelas mensagens de carinho, pela compreensão e por respeitarem nosso espaço. O amor não acabou! E se existe amor, pode existir um recomeço, né?”, Gracyanne refletiu sobre o término.

Segundo Leo Dias, a separação teria sido motivada por um caso da musa fitness com um personal trainer da sua academia. Diante dos rumores, Gracyanne negou que houve traição, mas confirmou que se envolveu com um homem após a separação, o que acabou contribuindo para a crise que os dois já estavam enfrentando há meses.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

