Gracyanne Barbosa tem reação inesperada ao ver Belo chorando: 'Eu também'

Ao ver comentário de internauta sobre Belo chorando em show, Gracyanne Barbosa tem reação e surpreende com resposta sobre momento

A musa fitness Gracyanne Barbosa reagiu a um comentário sobre o cantor Belo ter chorado no palco ao se apresentar com o Soweto. Em meio a uma separação polêmica com o artista, a influenciadora se mostrou abalada e deixou escapar um pouco do que está sentindo nesta terça-feira, 23.

Depois de admitir estar arrependida do divórcio e de não ter procurado terapia de casal, Gracyanne Barbosa falou sobre estar com dó do ex-marido. A famosa concordou com um internauta que escreveu sobre ter sentido o sentimento ao vê-lo derramando lágrimas no palco.

"Fiquei com dó dele chorando", escreveu a pessoa sobre Belo. Em resposta, a musa fitness concordou dizendo: "Eu também".

Na última semana, Gracyanne e Belo surpreenderam ao anunciarem a separação após 16 anos juntos na quinta-feira, 18. Segundo Leo Dias, o término teria sido motivado por um caso da musa fitness com um personal trainer da sua academia. A musa fitness negou que houve traição, mas confirmou que se envolveu com um homem após a separação.

Personal trainer acusa Gracyanne e Belo

Nos últimos dias, o personal trainer Gilson Oliveira foi apontado como o motivo do fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo. O professor, que treinava com ela na academia, foi colocado como o pivô do término da relação da musa fitness, mas segundo ele as coisas não são bem assim.

Após prometer se pronunciar, o educador físico foi defendido por seu advogado Joabs Sobrinho que afirmou em um vídeo enviado ao Splash, do UOL, que Gilson e Gracyanne tiveram uma relação consensual "entre adultos livres" e que "não houve traição".

Segundo a versão do personal trainer e sua defesa, ele está sendo usado para alavancar os novos trabalhos de Belo como a turnê do Soweto. Saiba mais aqui.