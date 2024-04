Gracyanne confessa arrependimento em divórcio com Belo: ‘Deveríamos ter tentado’

Após dar entrada no divórcio, Gracyanne desabafa e revela que gostaria de ter buscado ajuda profissional para tentar superar crise com Belo

Na noite da última segunda-feira, 22, Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para esclarecer dúvidas dos seguidores sobre seu divórcio após 16 anos de união com Belo. Durante a interação, a musa fitness revelou que se arrepende de não ter buscado ajuda profissional para superar a crise antes do término do relacionamento.

Enquanto conversava com os seguidores, Gracyanne contou que pretende se manifestar oficialmente sobre a separação e os rumores de traição futuramente: “Vou falar sim, porque, infelizmente, se tornaram um circo. Muita inverdade, eu nunca corri de nada e não será agora”, ela respondeu em um comentário no Instagram.

Apesar de prometer falar mais detalhadamente depois, Gracyanne respondeu a um seguidor que perguntou se o casal havia buscado ajuda profissional antes de decidir pelo fim do relacionamento: “Vocês procuram fazer alguma terapia de casais? Quando identificaram a primeira crise na relação?”, ele questionou a influenciadora.

Sincera, a musa fitness admitiu seu arrependimento ao responder: "Não, mas deveríamos ter tentado", sem especificar quando percebeu a crise. Em seguida, Gracyanne fez questão de esclarecer que era ela mesma quem estava interagindo com os seguidores ao responder a outro comentário que estava duvidando das revelações da musa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Vale lembrar que Gracyanne e Belo surpreenderam ao anunciarem a separação após 16 anos juntos na última quinta-feira, 18. Segundo Leo Dias, o término teria sido motivado por um caso da musa fitness com um personal trainer da sua academia. A musa fitness negou que houve traição, mas confirmou que se envolveu com um homem após a separação. Ela também se declarou pelas redes sociais:

“Obrigada a todos, pelas mensagens de carinho, pela compreensão e por respeitarem nosso espaço. O AMOR NÃO ACABOU! E SE EXISTE AMOR, PODE EXISTIR RECOMEÇO, NÉ? As vezes, só precisamos de um tempo, pra colocar a vida, o coração e os pensamentos “em dia””, a morena falou sobre os rumores e exaltou o ex-marido após dar entrada no divórcio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Personal de Gracyanne começa a cobrar por conteúdo exclusivo:

Desde que Gracyanne Barbosa e Belo anunciaram o fim do casamento, Gilson de Oliveira é apontado como pivô da separação. O motivo? Ele teria tido um caso com a musa fitness. No entanto, o personal trainer desmentiu a traição e, de quebra, viu sua popularidade nas redes sociais explodir. Agora, ele passou a cobrar por acesso ao conteúdo exclusivo em seu perfil.