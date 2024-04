Personal de Gracyanne começa a cobrar por conteúdo exclusivo após bombar na web

Vai assinar? Personal cobra por acesso a conteúdo exclusivo após ser apontado como pivô do divórcio de Belo e Gracyanne; saiba o valor

Desde que Gracyanne Barbosa e Belo anunciaram o fim do casamento, Gilson de Oliveira é apontado como pivô da separação. O motivo? Ele teria tido um caso com a musa fitness. No entanto, o personal trainer desmentiu os rumores de uma traição e, de quebra, viu sua popularidade nas redes sociais explodir. Agora, ele passou a cobrar por acesso ao conteúdo exclusivo em seu perfil.

Assim que seu nome começou a circular na mídia, Gilson notou um aumento significativo no número de seguidores em sua conta profissional do Instagram. Antes dos rumores, o personal trainer tinha apenas três mil seguidores, mas ao se posicionar sobre o suposto affair, sua popularidade disparou, e agora ele conta com aproximadamente 125 mil seguidores.

Surfando na repercussão, Gilson aproveitou para anunciar um canal de conteúdo exclusivo pago em seu perfil na rede social. O treinador divulgou a decisão de cobrar pelo acesso a fotos e vídeos exclusivos, oferecendo também um selo especial, um canal de transmissão e um espaço para interação direta com seus assinantes.

Na sequência, Gilson não só anunciou o lançamento de conteúdo pago, mas também revelou o valor da assinatura: R$7,90 por mês, com a opção de cancelamento a qualquer momento para seus seguidores. Além disso, seu perfil já indica que ele iniciou as publicações exclusivas e tem stories reservados disponíveis para os assinantes.

Vale lembrar que na última segunda-feira, 22, o advogado de Gilson, Joabs Sobrinho, defendeu o treinador em um vídeo enviado ao Splash, do UOL. Pela primeira vez, ele se pronunciou sobre o caso ao afirmar que a relação entre o treinador e a musa fitness foi consensual, envolvendo "adultos livres", e destacou que "não houve traição".

Segundo a versão do personal trainer e sua defesa, ele está sendo usado para alavancar os novos trabalhos de Belo como a turnê do Soweto. "Belo não precisava disso, muito menos Leo Dias, trazendo uma situação ao público de forma totalmente distorcida. Nós iremos corrigir todas essas injustiças", alegam apontando também o jornalista Leo Dias.

Conforme as informações reveladas até o momento, Gracyanne tinha conhecido um homem na academia quando já estava separada de Belo. Tanto que as pessoas que frequentavam o local começaram a comentar quando eles se aproximaram. No entanto, a musa fitness afirmou que colocou um ponto final e se arrependeu do caso, mas não retomou o casamento.

Gracyanne Barbosa desabafa sobre fim do casamento:

A influenciadora digital e musa fitness Gracyanne Barbosa decidiu abrir o coração e falou novamente a respeito de seu divórcio com o cantor Belo após 16 anos de união. Na noite da última segunda-feira, 22, a famosa respondeu um internauta que a questionou se ela se sente culpada pela separação do ex-casal em um comentário.