Gracyanne Barbosa desabafa sobre fim do casamento com Belo: 'Não é só amor'

A musa fitness Gracyanne Barbosa abriu o coração e respondeu um internauta que a questionou sobre sentir culpa do divórcio com Belo

A influenciadora digital e musa fitness Gracyanne Barbosa decidiu abrir o coração e falou novamente a respeito de seu divórcio com o cantor Belo após 16 anos de união. Na noite da última segunda-feira, 22, a famosa respondeu um internauta que a questionou se ela se sente culpada pela separação do ex-casal.

O fim da relação foi anunciado oficialmente na última semana, após o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, revelar que Belo e Gracyanne já não estavam mais juntos há cerca de oito meses. Com isso, os dois decidiram se pronunciar e confirmaram o término.

Sincera, Gracyanne Barbosa afirmou que não se culpa pelo divórcio, mas lamenta que outros motivos tenham levado o ex-casal a optar pela separação. "Me sinto culpada por ter permitido que nossa relação fosse acabando, pela correria do dia a dia, cada um preocupado com seu trabalho, sem tempo para conversar", iniciou a musa fitness.

E completou: "Casamento não é só amor, você precisa cuidar, estar perto, ouvir, fazer essa escolha todos os dias, você tem que abrir mão um pouco do que você quer, para o que vocês querem". Nos comentários, outros internautas passaram a elogiar a resposta de Gracyanne.

Vale lembrar que, após o divórcio vir à tona, o jornalista Leo Dias revelou que o possível pivô da separação seria o personal trainer Gilson de Oliveira. Gracyanne Barbosa, por sua vez, negou que tenha traído Belo e afirmou que apenas se envolveu com outro homem quando já não estava mais casada com o artista.

Gracyanne fala sobre separação de Belo - Foto: Reprodução / Instagram

Belo fala pela primeira vez sobre separação de Gracyanne Barbosa

Na última quinta-feira, 18, foi anunciado o término do casamento entre a musa fitness Gracyanne Barbosa e o cantor Belo. Após silêncio sobre a sua separação, o pagodeiro decidiu finalmente se pronunciar sobre o ocorrido.

Em conversa com o jornalista Leo Dias, Belo fez uma declaração breve e não expôs muitos detalhes sobre o que levou ao fim do relacionamento do ex-casal. "Muito triste de verdade com tudo isso que estão fazendo, Leo", disse o famoso. "Deus sabe de todas as coisas", escreveu ele em outra mensagem ao comunicador.

Gracyanne Barbosa também deu sua primeira declaração oficial sobre o término, desta vez ao publicar uma foto do ex-marido nas redes sociais. "Estou desde ontem, tentando falar com vocês, mas ainda não consigo e acredito que quem, realmente gosta de mim e do Belo, entende, né? São 16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas…", escreveu ela em um trecho da legenda.