Armação? Personal nega traição e aponta manipulação de Gracyanne e Belo

Após ser apontado como pivô do fim do casamento de Gracyanne e Belo, personal nega que tenha se envolvido com ela casada e fala sobre armação

Nos últimos dias, o personal trainer Gilson Oliveira foi apontado como o motivo do fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo. O professor, que treinava com ela na academia, foi colocado como o pivô do término da relação da musa fitness, mas segundo ele as coisas não são bem assim.

Após prometer se pronunciar, o educador físico foi defendido por seu advogado Joabs Sobrinho que afirmou em um vídeo enviado ao Splash, do UOL, que Gilson e Gracyanne tiveram uma relação consensual "entre adultos livres" e que "não houve traição".

Segundo a versão do personal trainer e sua defesa, ele está sendo usado para alavancar os novos trabalhos de Belo como a turnê do Soweto. "Belo não precisava disso, muito menos Leo Dias, trazendo uma situação a público de forma totalmente distorcida. Nós iremos corrigir todas essas injustiças", alegam apontando também o jornalista Leo Dias.

Nos últimos dias, a separação foi anunciada. Segundo as informações, Gracyanne tinha conhecido um homem na academia quando já estava separada de Belo. Ela e o rapaz começaram a se tornar amigos e o flerte surgiu. Tanto que as pessoas que frequentavam o local começaram a comentar.

Com isso, ela mudou de academia, mas não parou de encontrá-lo. Assim, ela descartou de vez alguma possibilidade de reatar com Belo.

Gracyanne Barbosa entrou com pedido de divórcio

A musa fitness Gracyanne Barbosa já iniciou o processo para oficializar a separação do cantor Belo. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, ela deu entrada no processo para o divórcio na justiça.

Os dois estão separados há cerca de oito meses, mas seguem vivendo na mesma casa. Belo deverá se mudar em breve para outra casa no Rio de Janeiro. A separação teria acontecido por conta do desgaste na relação de tanto tempo. Os rumores sobre a separação começaram quando os fãs perceberem que ele não usava mais a aliança de casamento.

O assunto se tornou público na quinta-feira, 19, quando Lucas Pasin publicou sobre o fim do casamento de 16 anos deles. Então, o colunista Leo Dias também revelou mais detalhes, inclusive um possível pivô na separação.